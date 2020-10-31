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西安風味 老店回歸大味至簡 傳承中國好涼皮

新澤西訊
西安名吃新店
西安名吃新店

　論天下美食，品人間美味！新州老店西安風味回歸了、回歸了、回歸了！重要的事說三遍！曾位於新州愛迪生市美食城內的西安風味，現已正式回到我們的身邊了。

 

　俗話說“民以食為天”，各地都有自己獨特的美食風味。例如古都西安就是一個有諸多美食風味和歷史文化的悠久之地。新州西安風味的老闆董大姐一向熱愛生活，積極向上，她希望把西安的傳統美食帶給大家，尤其在這疫情期間為本地華人添加一份溫暖。她的小店在愛迪生美食城期間就曾深受廣大食客們的認可；如今舊店新張，初心未變，賣的依舊是各類西北特色美食，哨子麵、油潑麵、板麵、牛雜麵、涼麵等任君選擇，另有西北大盤雞、涼皮、冬季暖心砂鍋類、各類小炒蓋飯等，吃得讓您的味蕾跳舞，五味全開，愛吃麵食的朋友可以盡情擁抱幸福了！

該店的鎮店之寶-肉夾饃，老外俗稱中式漢堡，是中國西北傳統特色美食之一。臘汁肉與白吉饃的完美絕妙組合，相互將對方的優勢襯托出極致的滋味。饃酥肉香，回味無窮。如果再配上一碗香辣爽滑的西安涼皮，瞬間可讓您幸福感爆棚！醇香濃鬱在前，一絲清爽涼意在後，就算在冰冷的冬季也可感受到獨特的暖意！那是一種大味至簡，正宗的味道傳承深入精髓，別看這一碗簡單的涼皮，卻是工藝嚴謹，選料精良，調味講究，以“白、薄、光、軟、筋、香”而聞名，具有涼爽可口，筋斗、清涼柔軟、四季皆宜等特點。堪稱中國好涼皮，涼爽筋道又健康，老少皆宜，因此受到各族各地人士的認可和廣泛歡迎。

　還有大盤雞口感更是令人難忘！特製的香辣湯底濃厚醇香，肉質鮮美入味，配菜也是軟硬適度，搭配得恰到好處，將西北人的豪爽與熱情展現得淋漓盡致！老粉兒們不離不棄始終緊密追蹤動向，其實圖的就是這個味兒。

　西安風味新張地址：1165 Raritan Ave, Highland Park, NJ08904（原九寨溝旁），電話：646-922-2719，堂吃外賣皆可，或下載熊貓外賣手機點餐，只要動一動您的手指，或者撥通一個電話即可喚醒您的味蕾，期待您的光臨！

中國好涼皮和肉夾饃
中國好涼皮和肉夾饃

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