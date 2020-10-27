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川普賓州頻造勢 醫界憂助長疫情

記者呂賢修╱綜合報導
圖為26日川普於蘭開斯特機場造勢活動現場。(美聯社)
圖為26日川普於蘭開斯特機場造勢活動現場。(美聯社)

賓州疫情惡化，已連續21天單日新增確診逾千。川普陣營密集在此搖擺州舉辦大型造勢活動，周一並連辦三場。本地醫生引用統計數字集體提出警告，川普舉辦活動的郡，確診率有急升情形。

當地健保維權團體Committee to Protect Medicare 75名醫生上周聯名發函川普陣營，要求取消Erie行程，本周並再次提出呼籲，但川普並未理會，周一在賓州連續舉辦三場造勢。維權組織引用USA Today近日分析，指川普所經之處，至少五郡疫情高於平均數字，其中包括賓州Lackawanna 及Dauphin。健康新聞網站STAT本月比較川普造勢前後全美14城鎮數字，有七處疫情惡化，Lackawanna郡的Old Forge也在其中。

研究並指，川普造勢往往吸引鄰近各郡居民參與，加上接觸追蹤成效有限、學校開放返校，難以掌握真實數字。但公衛專家均反對在疫區舉辦大型集會，因只會增加無謂的死亡。

賓州26日新增1407確診，全州67郡有30郡確診率高於5％。州衛生廳指，上周有約2200例為學齡兒童，13至18歲染疫數也有明顯增長。1104人住院，低於疫情高峰的3000餘人，但仍持續增加；其中10.5％依賴呼吸器，今春則約30％。費城周末至周一新增1020確診，累計4萬2584例，1859死。

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