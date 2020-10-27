追蹤者頻頻碰壁…新賓逾半確診者拒絕配合

圖為賓州新冠預警手機APP宣傳。(州府提供)

新賓州 衛生廳26日公布最新數字，10月11至17日疫情驟升期間，雖接觸者追蹤人員全力投入，但新州 58％受訪者拒絕合作，不透露任何資訊，賓州則約70％不合作。

新州州府指出，全州近2000名接觸者追蹤人員全力工作，追蹤55%的新增病例。然而58%受訪者拒絕透露任何資訊，意味著約5000新增病例中只有三分之一得到追蹤。

在賓州，七成染疫受訪者不願回答近兩周是否曾參與大型聚會等問題，而回答者當中，50％表示曾去過餐廳、13％酒吧、11％健身 房、7.5％美容理髮店。

官員提醒，追蹤人員可能會詢問居民的健康狀況、與誰同居、接觸或工作地點，但絕對不會詢問居民的信用卡資訊、銀行帳戶或是移民身分。

賓州近七天平均每日新增1668例，較上月增116％。新州平均日增1242例，比上月增130％。德拉瓦州日增約129例，比上月增28％。

新州衛生廳長Judith Persichill鼓勵居民下載手機APP「COVID Alert NJ」，利用藍牙技術追蹤，一旦居民曾與同樣下載該APP的確診者距離六呎以內，並停留至少十分鐘，會收到警告。

Persichilli強調該APP保護隱私，不會啟用GPS定位，所有資訊匿名，目前已有25萬新州人使用。下載及更多詳情可查：https://covid19.nj.gov/pages/app。

賓州APP網址：https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/COVIDAlert.aspx。