疫情飆升！紐瓦克餐廳、部分商業宵禁至11/10

圖為周一紐瓦克街頭，居民排隊等待接受檢測。(美聯社)

新州疫情 持續惡化，第一大城紐瓦克(Newark)宣布全市所有堂食餐廳(dine-in restaurants)和非民生必需商業(non-essential businesses)，27日起須在晚8時前關閉，減低病毒傳播風險。新規將持續至11月10日，市政府屆時將視疫情決定是否需要延期。

根據新規，室外餐飲必須在晚11時前關閉；市政廳與美髮店(Salons)將只允許以預約方式對外開放；健身房每開放一個小時後必須關閉半小時進行消毒；所有娛樂中心(recreation centers)則立即關閉。

紐瓦克25日新增病例破百，占整個埃塞克斯郡(Essex)新增病例的一半以上；三天平均確診率達11.2%，也是全州確診率的兩倍以上。

州長墨菲本周末再次延長公共衛生緊急狀態 (public-health emergency)30天，全州緊急狀態(State of emergency)保持不變。公衛緊急狀態30天自動失效，這也是墨菲第八次延長該狀態。

有關新冠疫苗 接種計畫，衛生廳長Judith Persichill表示州府希望70%居民能在疫苗上市後六個月內接種，但接種將不具強制性。首批疫苗將優先給予醫護工作者和高風險人群，如65歲以上者。

聖名醫院(Holy Name Medical Center)首席醫療官Adam Jarrett說，該醫院9月已很少接收到新冠患者，而目前又恢復至每日三至四人。多家醫院表示已準備好迎接第二波疫情高峰，Jarrett說醫院在3、4月曾搭建五個臨時重症病房(pop-up ICUs)，隨時可以啟動。

新州26日新增1223例確診，連續九天破千；單日七人死亡，住院人數自7月以來首次超過900人。新州北部再次成為疫情中心，Essex、Union、Passaic、Bergen和Middlesex等四郡單日新增逾110例，確診率也顯著高於全州平均的4.48%。