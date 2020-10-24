調漲失業保險稅 新州擬喊停

新州議會提案，暫緩調漲失業保險稅。(美聯社)

新冠疫情 導致新州 超過170萬人失業，新州企業將面臨失業保險稅(unemployment payroll taxes)大幅上漲。眾議會勞工 委員會日前通過決議，擬凍結失業稅上漲至2023年7月，以幫助企業渡過難關。

新州勞工廳通常在3月評估失業信託基金的情況，決定是否需在7月新財政年時漲稅。由於今年3月疫情爆發、大量失業金申請時，勞工廳已敲定新財政年稅率，因此大幅漲稅情況原將在明年出現。

新州失業信託基金(Unemployment Trust Fund)在疫情爆發後支付超過54億元失業金。根據新州立法事務辦公室(Office of Legislative Services，OLS)統計，這意味著新州企業明年7月將多支付9億1900萬元失業稅，從目前0.7%工資漲至1.1%。

州勞工廳長Robert Asaro-Angelo此前指出，一旦無法獲得額外的聯邦補助，新州將不得不啟動象徵最高花費的E+10%徵稅方案。Emigholz說，啟動E+10%意味著新州企業不得不付出數千萬元稅，「這會比州長今年預算案中的任何一筆漲稅都要多。」

新澤西商業工業聯盟(New Jersey Business and Industry Association)政府事務副主席Christopher Emigholz表示，業者希望避免巨額、突然漲稅，「很顯然到明年7月，我們還無法擺脫疫情的影響。」

凍結漲稅法案還將經過參眾兩會審議並全體投票，以及州長墨菲簽字後才生效。眾議會勞工委員會也通過另一法案，允許在經濟大衰退、失業信託基金告罄期間，雇主可通過數年的時間來慢慢彌補失業稅上漲。