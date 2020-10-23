白登抗疫計畫：遵循科學、紅藍團結、全國動員

圖為白登23日於德拉瓦州發表抗疫計畫。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 23日於德拉瓦州威明頓(Wilmington)以戰勝病毒(To Beat COVID-19)為題演講。他抨擊川普總統對疫情 束手無策，並闡述自己上台後的詳細抗疫計畫，「美國 人不害怕任何敵人、可以應對任何威脅；我們必須團結起來，一定會取得勝利。」

白登承諾上任後將有統一全國性戰略計畫和開放標準，瞭解各州的需求，將動用全國所有資源應對疫情，不分紅藍州合作起來。他在演講中多次強調「科學」，指口罩與防疫與政治無關，「疫情爆發至今川普毫無計畫，但我們無需坐以待斃，完全可以選擇另一個政府來對抗病毒。」

白登承諾打造測試追蹤隔離(test-trace-isolate)體系，讓每個人都可以接受快速、簡單的免費檢測，並動用全美實驗室，保證儘快獲得測試結果，「沒有人需要擔心自己的移民狀態，不敢接受測試。」

他承諾將動用製造業參與個人防護裝備製造，解決美國N95口罩和其他防護設備短缺的問題，特別是受影響最大的低收入社區和醫護人員，並無需其他國家的支援。他表示將通過健保體系降低藥價，並感謝一線工作者。

他也強調不會封鎖經濟和國家，而是「會封鎖病毒」，並指按照科學的防疫措施，應保證測試和追蹤；重申全民戴口罩重要性，以及必須由聯邦和各州合作。

白登贊同基於科學持續發布抗議資訊，讓學校和企業不再陷入混亂、聯邦政府與州政府合作，依照科學做出決定。他承諾將確保特效藥可負擔，並指疫苗還有數月才能問世，在此之前總統需保護美國人，且承諾疫苗應免費。

演講最後，白登強調醫生、科學家自由言論的重要性，稱美國可以戰勝新冠病毒，但團結才能獲勝。