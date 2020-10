新州佛光山道場 追憶老鄰居Jim Blackbern

新州佛光人與Jim合影。(紐澤西佛光協會)

新州 佛光山道場對面的八十多歲老鄰居Jim Blackbern,於10月5日夜晚往生,Jim 生前對於道場十分友善,他過去也偶而會到道場小坐,對於他的驟然離逝,令會員信眾不捨以及深表哀悼。由於時值疫情 期間會員信眾無法前往參加Jim的告別式,只能以另一種方式致意。覺懺法師指示數名會務幹部在家自錄英文視頻,傳給玉培師姊,製作一輯懷念Jim的紀念視頻送給他的家屬,視頻裡收錄了過去十年來,Jim參加各種活動留下美好的回憶,溫馨的照片以及數名會員感人的悼念詞。Jim的孫女Megan代表家屬表示,非常感激新州佛光山暨紐澤西佛光協會為他做的紀念視頻,他們將會用在10月25日Jim的告別式中。

協會會長童振邦表示每次道場舉辦大型活動停車場爆滿時,Jim都會主動招呼師兄師姐或寺友在他家門口停車。記得以前舊的那家剷雪公司有時比較馬虎,沒有認真剷好雪時,他也會走過馬路,仗義直言,監督工人做好剷雪工作,以便第二天道場共修日時,信徒們可以安全使用停車場。協會督導李幸玲表示Jim是一位新州佛光山忠實的老朋友及好鄰居,他在夏天常習慣坐在戶外,享受陽光的同時也默默地守護著對面的道場。幸玲師姊表示記得她一個人值班時,每當有貨車或電機車進入道場的停車場時,就會引起他的注意。看到可疑的陌生男衆進入佛堂,他就會打電話來佛堂,確認一下她是否安好?讓她覺得很感動。

秀嫺師姊表示有一年Jim 來佛堂浴佛,說起當年自己從軍,後悔在沙場上曾經殺傷很多人,自己是基督徒,擔心將來不能上天堂。長策師兄跟Jim說佛教經由懺悔過去的過錯,能得清淨,並寬慰他,軍人在戰場上必須服從,並不是存心殺傷別人。隔年在佛堂再次相談,Jim說已有堅定信心,自己將來會去天堂,秀嫺師姊非常讚嘆他的信心。

協會理事李亞琪表示很榮幸認識Jim,並且強調Jim是他的英雄,是道場的好鄰居,也是我們的守護天使 。理事高清表示Jim 是一位心地善良的老人,他對高清師姊一家人,特别是孩子們極其友善,經常禮物,卡片互致心意。她們一家都很感念他。

協會前會長陳宜文、會員夏長策、孫琪、歐陽師兄及高清的女兒Angelina等,也紛紛附上一段與其特別有淵源的悼念詞。蔣本澎師兄特別於視頻裡,以「As we look back回望過去」為題作首詩,緬懷紀念Jim。詩云:「隨著時間的流逝,我們發現是否記得感謝您為我們所做的一切?一直以來,您一直在我們身邊幫助和支持我們。…您從門廊看到了我們,您會揮手大喊:"my friends, my friends"…,如果我們忘記對您所做的一切表示感謝,我們現在感謝您,我們希望您一直以來都知道,您對我們意味著什麼。」

大家不禁想起去年感恩節,每人手捧著熱呼呼的素齋美食及新鲜水果,去探訪Jim 。熱情的佛光人獻上美食及擁抱,Jim感動地落淚,哽咽著表示没想到不同宗教信仰的佛光人竟然會成爲他的最好朋友。疫情期間道場暫停開放,佛光人仍然為Jim及其家人送上口罩及關懷,期盼著疫情平息後再次歡聚一堂。

Jim的驟然離世,為大家示現無常,也是教導我們要把握當下,珍惜每一份因緣。新州佛光人將永遠懷念Jim,祝願他往生天堂,離苦得樂!(安道)