新州佛光山道場 追憶老鄰居Jim Blackbern

新州佛光人與Jim合影。(紐澤西佛光協會)

新州 佛光山道場對面的八十多歲老鄰居Jim Blackbern，於10月5日夜晚往生，Jim 生前對於道場十分友善，他過去也偶而會到道場小坐，對於他的驟然離逝，令會員信眾不捨以及深表哀悼。由於時值疫情 期間會員信眾無法前往參加Jim的告別式，只能以另一種方式致意。覺懺法師指示數名會務幹部在家自錄英文視頻，傳給玉培師姊，製作一輯懷念Jim的紀念視頻送給他的家屬，視頻裡收錄了過去十年來，Jim參加各種活動留下美好的回憶，溫馨的照片以及數名會員感人的悼念詞。Jim的孫女Megan代表家屬表示，非常感激新州佛光山暨紐澤西佛光協會為他做的紀念視頻，他們將會用在10月25日Jim的告別式中。

協會會長童振邦表示每次道場舉辦大型活動停車場爆滿時，Jim都會主動招呼師兄師姐或寺友在他家門口停車。記得以前舊的那家剷雪公司有時比較馬虎，沒有認真剷好雪時，他也會走過馬路，仗義直言，監督工人做好剷雪工作，以便第二天道場共修日時，信徒們可以安全使用停車場。協會督導李幸玲表示Jim是一位新州佛光山忠實的老朋友及好鄰居，他在夏天常習慣坐在戶外，享受陽光的同時也默默地守護著對面的道場。幸玲師姊表示記得她一個人值班時，每當有貨車或電機車進入道場的停車場時，就會引起他的注意。看到可疑的陌生男衆進入佛堂，他就會打電話來佛堂，確認一下她是否安好？讓她覺得很感動。

秀嫺師姊表示有一年Jim 來佛堂浴佛，說起當年自己從軍，後悔在沙場上曾經殺傷很多人，自己是基督徒，擔心將來不能上天堂。長策師兄跟Jim說佛教經由懺悔過去的過錯，能得清淨，並寬慰他，軍人在戰場上必須服從，並不是存心殺傷別人。隔年在佛堂再次相談，Jim說已有堅定信心，自己將來會去天堂，秀嫺師姊非常讚嘆他的信心。

協會理事李亞琪表示很榮幸認識Jim，並且強調Jim是他的英雄，是道場的好鄰居，也是我們的守護天使 。理事高清表示Jim 是一位心地善良的老人，他對高清師姊一家人，特别是孩子們極其友善，經常禮物，卡片互致心意。她們一家都很感念他。

協會前會長陳宜文、會員夏長策、孫琪、歐陽師兄及高清的女兒Angelina等，也紛紛附上一段與其特別有淵源的悼念詞。蔣本澎師兄特別於視頻裡，以「As we look back回望過去」為題作首詩，緬懷紀念Jim。詩云：「隨著時間的流逝，我們發現是否記得感謝您為我們所做的一切？一直以來，您一直在我們身邊幫助和支持我們。…您從門廊看到了我們，您會揮手大喊："my friends, my friends"…，如果我們忘記對您所做的一切表示感謝，我們現在感謝您，我們希望您一直以來都知道，您對我們意味著什麼。」

大家不禁想起去年感恩節，每人手捧著熱呼呼的素齋美食及新鲜水果，去探訪Jim 。熱情的佛光人獻上美食及擁抱，Jim感動地落淚，哽咽著表示没想到不同宗教信仰的佛光人竟然會成爲他的最好朋友。疫情期間道場暫停開放，佛光人仍然為Jim及其家人送上口罩及關懷，期盼著疫情平息後再次歡聚一堂。

Jim的驟然離世，為大家示現無常，也是教導我們要把握當下，珍惜每一份因緣。新州佛光人將永遠懷念Jim，祝願他往生天堂，離苦得樂！(安道)