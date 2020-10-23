新州各郡 半數有校園疫情 至少25校、111師生染疫

新州證實有校園傳播病例，但皆已控制。(紐瓦克學區)

新州 政府22日證實新冠病毒已有校園傳播，新學年至少25起校園傳播導致111名師生感染，但因學區 重視並認真處理每一起病例，目前校園運作情況良好，出現疫情 的比率不到1%，依然安全。

目前出現校園傳播的郡包括：博根、肯登、哈德遜、百賽克、海洋、五月岬、格羅契斯特、博林頓、杭特登、薩賽克士等十郡；州府並未公布校名及詳情。

州府的數據並不包括疑似病例。按照美國教育協會(National Education Association)統計，新州目前有超過220所學校有至少一例。僅木橋市(Woodbridge)學區就有36名師生感染，迫使學區內四所公校全部轉線上教學。

按衛生廳規則，一名學生確診的學校可繼續開放；若兩名同一班級學生感染，衛生局將派員調查，研究是否整個班級有感染的風險。

新州22日公布1182例新增新冠病毒感染確診，連續五日新增病例破千；單日18人死亡，住院人數連續第二天超過800人。新州北部地區再次成為疫情中心，埃塞克斯、友聯、哈德遜和博根等四郡單日新增破百、確證率6.15%。

墨菲因重要幕僚新冠確診，與妻子自主隔離至本周末。媒體22日披露更多細節，稱墨菲曾與後來被確證感染的副幕僚長Mike Delamater等十多人一同，在霍布肯(Hoboken)的一家酒吧外用餐。他表示自己當時並未與Delamater坐在一起，且無任何症狀，但目前整個團隊都已居家工作。