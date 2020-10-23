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賓州暫免酒牌費 明年生效

記者呂賢修／綜合報導
減輕商家財務負擔，賓州將免收2021年酒牌規費。(美聯社)
減輕商家財務負擔，賓州將免收2021年酒牌規費。(美聯社)

賓州州長沃爾夫22日宣布，免除餐館、酒吧、飯店等場所2021年的酒牌規費(standard licensing fees)，明年1月生效，盼減輕商家財務負擔，彌補因限制堂食人數的損失。州府估計約有1萬6000商家受惠，總金額約2000萬元，將交酒牌管理委員會(Pennsylvania Liquor Control Board)本月底開會時決定執行方式，目前細節不詳。酒牌更新日期各郡不同，從11、12、4、5月都有，多數餐館、酒吧每年繳納1430元酒牌費。

面對各項數字居高不降，沃爾夫周四先表示不會再次發布居家避疫令，隨後改口不無可能，但強調賓州目前對疫情的準備，已與3月時大不相同。目前住院人數為疫情高峰時的三分之一，而且已有5000組呼吸器，加上各種防疫措施，已盡全力。此波疫情回溫，將優先監控療養院、監獄、大學等熱點。

賓州22日新增2063例確診，為新冠疫期至今最高，州衛生廳指數字暴增，主因許多遲報的病例同時湧進。近七天確診率為4.5％，持續16天日增病例逾千，住院率比上月增129％，但仍低於4月疫情高峰。費城22日新增230例，總數4萬1167，1852死。

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