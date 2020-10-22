愛迪生市室外餐飲 延長至年底 業者：生意難

天氣漸寒，室外餐飲面臨挑戰。(美聯社)

愛迪生(Edison)市長藍奇(Thomas Lankey)21日簽署行政令，允許餐廳將室外餐飲延長至年底，商家無需支付申請費。由於州長墨菲還未擴大堂食人數上限，霍布肯(Hoboken)、摩利斯鎮(Morristown)等市鎮也紛紛延長室外餐飲時限。

根據行政令，擁有停車場(onsite parking)的餐廳可使用最多20%的停車空間或其他閒置空間，來設置室外餐飲座椅及裝置，需保持社交距離 ，遵守州政府以及市政府的防疫 規定。

新州 一些市鎮此前已作出類似調整：霍布肯允許室外餐飲延長至年底，摩利斯鎮則延至11月1日。州參議員Vin Gopal積極推動法案，希望新州設立一種新酒牌，允許餐廳出售啤酒和葡萄酒，而無需申請類似酒莊的高價酒牌。

儘管政府和議會都在行動，但許多業者依然對即將到來的冬季憂心忡忡。不少中餐廳業者表示，25%的人數上限很難讓餐廳生存，而由於天氣逐漸寒冷，室外餐飲已變得不受歡迎，「現在人越來越少，即使採購加熱裝備，也很難保證有助生意。」

一家壽司自助店店主說，由於25%的人數上限，店家可能都無法賺到店員的工資，且州政府禁止自助餐飲模式，也對自助餐業者產生衝擊，「如果人數上限開放至50%，可能考慮經營堂食。」