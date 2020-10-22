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賓州主計長調查 關店防疫執法漏洞多

記者呂賢修／綜合報導
疫期高峰政府下令關閉非民生必需商業，零售業受嚴重衝擊。(美聯社)
疫期高峰政府下令關閉非民生必需商業，零售業受嚴重衝擊。(美聯社)

賓州州長沃爾夫日前否決州議會一項法案，規定餐廳若能維持社交距離並設置隔板，最高可按正常容量人數營業，而不受州長命令限制。州眾議會共和黨本周有意推翻州長的否決，但結果與近期多次有意扭轉州長防疫規定一樣，均因不足法定的三分之二票數告終。

賓州多項民生相關防疫規定長期遭非議，州主計長Eugene DePasquale近日公布一項初步調查結果，指同黨州長在新冠疫期高峰下令關閉非民生必須商業，但官員審核過於主觀、且執行標準不一致。若第二波疫情導致再度關閉部分商業，不可重蹈覆轍。因為調查並未追究州長責任，商業團體指官官相護。

因商家大量投訴，主計長之前曾承諾調查。新出爐的報告指，3月底至4月初，超過4萬2000商家申請豁免關閉，條件是能遵守防疫規定，且證明屬民生必需。其中約6000件獲准，其餘遭拒，部分之後因規定改變得以重啟。某些商家僅因未提到「防疫物資」(PPE)或「生活必需」(life-sustaining)等關鍵字被拒，卻有同行獲准營業。某些店家重新申請，即實質便營業項目未變，加入關鍵字後也獲通過，變成文字遊戲。

主計長辦公室也調閱近600頁遊說團體、議員與負責決定哪些商家能豁免的州經濟發展廳(Department of Community and Economic Development)之間通訊，發現尋求議員協助的商家，較有可能申請成功。目前正調查是否有議員跨越法律、道德界線關說。

經濟發展廳發言人Casey Smith回應，並未因外界壓力而核准豁免，也不會只看幾個關鍵字，商家必須明確描述店內銷售生活必需商品、服務或個人防護用品。審核人員根據聯邦相關指南、州府營業類別登記等決定，本身不另設條款。

聯邦法官William Stickman近期也判決州長命令違憲，但之後被聯邦上訴法院推翻。州長助理Sam Robinson作證時表示，不確定是否有對民生必需定義。Stickman的判決指，州府符合民生必需標準的類別清單3至5月修改了十次，隨性且不公。指州長濫權，影響許多商店存活。

主計長指，審核過程也發現部分商家遭拒，其對手卻可繼續經營的情形。比如有506家理髮店申請豁免，其中497家被拒，獲准的九家申報有除頭蝨服務或者銷售消毒洗手，正接受進一步調查。

商會組織National Federation of Independent Businesses指，此調查報告未說明商家如何因不公平的執法損失生意。Pennsylvania Manufacturers Association也指主計長不值得信賴。

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