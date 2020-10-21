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2幕僚確診 新澤西州長自主隔離

記者謝哲澍／新澤西州報導
州長墨菲因近距離接觸確診患者而自我隔離。(取自州長Twitter)
州長墨菲因近距離接觸確診患者而自我隔離。(取自州長Twitter)

由於連續兩名重要幕僚新冠確診，雖然本周一及周三檢測均呈陰性，新澤西州長墨菲21日宣布，將按公衛官員建議，與妻子自主隔離至本周末，並持續檢測，也通知近期曾近距離接觸者受檢，進行追蹤。州府指，確診兩人分別為政府事務副幕僚長Mike Delamater，州長資深公關顧問Daniel Bryan，後者據了解無症狀。新州前州長克利斯蒂不久前因染疫在重症病房住院一周才出院。

墨菲周三臨時離開於肯登郡(Camden)的一場活動，「很不幸，我現在必須離場隔離了，我們五分鐘前剛剛收到這個消息。」他強調自己暫時沒有症狀，但因第二人為周三確診，他雖立即接受檢測，恐仍在潛伏期，目前結果未必準確。63歲的墨菲今年3月接受腎部手術，醫生認為他屬於高危易感染人群。

新州目前平均每日新增確診1016人，比上周高24％，也為5月底之後新高峰。賓州平均日增1461人，比上周平均增9％，比上月平均高75％。德拉瓦州每日平均增130例，也比上月平均高46％。

此外，儘管疫情回溫，新州衛生廳當日宣布放寬長期護理機構的訪客限制，將與聯邦標準一致，不再只允許預約訪客，住戶有更多機會與親友相聚。根據新規，長期護理機構在過去14天內無新增病例即可接受訪客，之前為28天。長期護理機構亦可為住戶、員工以及訪客進行抗體測試，降低風險。

長期護理機構是新州疫情的重災區，並在疫期暴露人手不足等問題。議會上月通過法案，要求護理機構必須滿足最低人員配置，一名護理人員白天最多只可負責八名住戶，夜間則是14人。

新州 檢測 疫情

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