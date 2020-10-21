墨菲提名摩利斯郡學監任教育廳長

州長墨菲提名Angelica Allen-McMillan(左)擔任州教育廳長。(州府提供)

州長墨菲20日提名摩利斯郡(Morris)學區 總監Angelica Allen-McMillan，擔任州教育 廳長(education commissioner)。該職位因前任廳長雷伯利特(Lamont Repollet)另謀高就，出任肯恩大學(Kean University)校長而空缺。

墨菲在任命中稱，新州需要有豐富公共教育經驗的人選，Allen-McMillan曾從事各級教育工作，瞭解師生取得成功的需求，是一名出色的教育家，「我相信在她的帶領下，我們的學區能夠順利走出疫情 。」

現年51歲的Allen-McMillan是三個孩子的母親，她畢業於康乃爾大學，並在西東大學(Seton Hall University)取得教育博士學位，曾就職於埃塞克斯(Essex)多個學區，擔任科學教師、小學副校長和校長，2018年起擔任該郡學區總監(county superintendent)。

Allen-McMillan需要經過州參議會全體投票表決才能就職，在此之前她將作為代理廳長參與工作；她表示應對疫情將是工作重點。