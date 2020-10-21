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最高法院4：4票同意 賓州郵寄選票有效期延3天

記者呂賢修╱綜合報導
因業務量大增，郵寄投票有效時限，在許多州引發爭議。(美聯社)
因業務量大增，郵寄投票有效時限，在許多州引發爭議。(美聯社)

聯邦最高法院19日以4比4票，同意賓州可將郵寄選票有效時間延至選後三天，否決賓州共和黨對州法院干涉議會權責的上訴。

依賓州法規，各郡受理郵寄投票的時限為選舉日晚8時。但因預期疫情導致大量郵寄投票，加上郵寄選票申請截止日為10月27日，避免郵局及相關作業延誤，州高等法院法官下令11月6日下午5時前收到的選票，若郵戳不晚於3日，或缺少郵戳，但無法證明是3日之後寄出者，均屬有效。

州共和黨高層日前提出上訴，指選舉應由議會決定，法官無權命令。聯邦最高法院因大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)過世遺缺未補，首席大法官羅伯茲(John Roberts)與其餘三位自由派大法官同一陣線，票數平手，等同原告敗訴。最高法院未提供任何關於判決的說明，無法得知法官決定的理由。

賓州20日累計280萬人申請郵寄選票，約179萬為民主黨，69萬共和黨，已收到90萬張寄回的選票。依政黨人數比例，加上民調顯示民主黨居民較傾向郵寄投票，此案若共和黨勝訴，民主黨將損失較多選票。

Duquesne University法學教授Bruce Ledewitz指，依美國憲法，選舉的時間及方式由立法機構決定，但最高法院近期擱置許多類似的上訴，似乎不想介入。Drexel University政治教授Richardson Dilworth表示，依經驗，較多人投票對民主黨有利，所以共和黨在關鍵州的策略是減少民主黨票數，即便犧牲部分共和黨選票也在所不惜。

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