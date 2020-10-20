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辦公室成費城疫情新熱點 賓州緊盯餐廳酒吧

記者呂賢修╱綜合報導
圖為賓州最新新冠病例分布，顏色深者為熱點。(州府提供)
圖為賓州最新新冠病例分布，顏色深者為熱點。(州府提供)

費城賓州上周新冠確診率分別為5.1％、4.8％，主要傳染途徑均為親友小型聚會。此外，費城近日數據顯示，相較9月的8％，17％新確診者在上班的辦公室被感染。州衛生廳長Rachel Levine指近五成新確診者表示有症狀前兩周內曾去過餐廳、14％曾到酒吧、13％健身房、8％沙龍、理髮店。雖然暫無證據，將緊密監督餐館、酒吧防疫，不排除收緊限制。

費城市衛生局長Thomas Farley 20日表示，目前新冠疫情數字為5月中之後新高，與之前主要集中東北、南區及大學生群聚區域不同，現在每個郵遞區號都呈上升趨勢。

賓州20日新增1557例，連續15天破千。Levine表示，親友聚會常會放鬆戒心導致風險，加上不再像過去般恐懼，開始舉辦之前因室內聚會人數限制延誤的婚禮等派對，但病毒致命性不會因人們不害怕而降低。

賓州州大已累計超過3500病例，校方宣布感恩節學期結束學生返家前，會提供自願檢測，目前也每天隨機在校園抽樣1％檢測，新病例已從月初每日500降至193。

費城公校尚未開放返校，衛生官員周二指，市區一所私校爆發疫情，已知15例與教室內傳染有關。全市50所已返校的學校，26所有病例。Farley堅持先前立場，只要做好防疫，公校可安全開放校園。

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