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樂天廣場超市新澤西店周年慶省錢會員卡優惠至10/31，請即去申請！

新澤西訊
新澤西Edison樂天廣場超市推出省錢會員卡，優惠至10/31止，請即去申請！
新澤西Edison樂天廣場超市推出省錢會員卡，優惠至10/31止，請即去申請！

  樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)新澤西Edison分店，為慶祝週年慶，隆重推出感謝省錢會員卡(Thank you saving membership card)，即日起至10/31期間，登記為會員，將可獲雙重積分；新登記者，並可獲贈$5優惠券 (優惠券可用於下次購物超過$100) ，請即去申請！。

  樂天省錢會員卡帶給大家很多好處，除了獨家的特價只提供給會員，積分越多，獲益也越多，例如:500點積分，可獲贈$5優惠券；1000點積分，可獲贈$10優惠券；2000點積分，可獲贈$30優惠券；5000點積分，可獲贈$100優惠券；10000點積分，可獲贈$300優惠券。

  因疫情關係，樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫清潔措施，讓顧客安心購物。樂天廣場一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，服務華人超過三十年，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。樂天廣場超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物的擺設分明，很容易找到您需要的物品。超市分別有蔬果部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源非常充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都是非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。蔬果部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

  樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意星期五世界日報廣告。超市新澤西Edison分店地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，營業時間:上午9時至晚上10時，每週七天營業。超市前面廣大停車場，停車方便。

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