健康，是最值得的投資！ HiTRONS大賣場精選人氣按摩椅立減$500

正所謂“一人健康全家得福”，在保健方面的花銷一向被視為最值得的投資 ！在眾多保健產品中，按摩椅對健康的好處無需多言。單從“購置一台全家受益”這點上來看，其性價比可謂一馬當先。本季，按摩椅經銷專家HiTRONS就為大家精選出兩款王牌按摩椅，世界日報讀者購買即享“立減$500”專屬優惠。歡迎預約到店體驗，感受“按摩半小時，輕鬆一整天”的美妙體驗！

HiTRONS的購買優勢 (小標題，Bold)

創立於2002年的HiTRONS，在美東地區擁有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。其在按摩椅經銷行業深耕近二十年，專業經驗豐富，從產品甄選、物流配送、售後服務等都表現卓越。

其創始人具有機械自動化專業背景，且為家族式經營，非常注重產品品質及客戶滿意度。對於按摩椅購買，HiTRONS一向倡導“實景體驗”，所以不惜重金打造出位於新州Ridgefield地區的主賣場，讓消費者能夠在購買前充分體驗及比對產品，進而安心選購到符合自己真正需求的按摩椅。

此外，HiTRONS深知售後服務對消費者的重要性。因此，其所售按摩椅提供五年全保，且相較於一般經銷商而言，其技術專家所率領的專業團隊可以為消費者提供應急性的售後支持。

兩款王牌按摩椅立減$500 (小標題，Bold)

Panasonic MAJ7是公認的按摩大師級產品，網友評價近5顆星。外觀現代大氣，由日本頂尖工程師傾力打造。自動身型檢測 功能，可讓每個按摩球有效運作，締造出個性化的按摩體驗。其尖端的智能機芯與多部位氣囊聯動，給人仿若真人按摩的舒適感受。全身加熱功能，可以有效放鬆肌肉 ，舒緩疲勞，讓整個秋冬備感溫暖。

BODYFRIEND Pharaoh SII是韓國頂級按摩椅，深受名流青睞。真皮做工，細節完美，外觀時尚，科技感十足。XD立體按摩技術，完美貼合身體曲線，可按需求調節按摩深度。S&L型導軌，零重力體驗，特殊腿部按摩功能，讓您全身心備感放鬆。此外，內置藍牙技術可連結數位產品，實現腦部按摩，提升睡眠品質。

歡迎前往HiTRONS旗下門店體驗，或來電諮詢。主賣場地址：1 Remsen Pl #107, Ridgefield, NJ 07657（停車方便）；電話：201-941-0024；官網：www.hitrons.com；注：特惠活動隨時截止，商家對活動及產品擁有最終解釋權。