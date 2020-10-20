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節日放鬆警戒？新賓周末兩日 染疫增破千例

記者謝哲澍／新澤西州報導
節日季近，衛生官員呼籲減少室內聚會、派對。(美聯社)
節日季近，衛生官員呼籲減少室內聚會、派對。(美聯社)

新州賓州多項新冠疫情數字周末創紀錄，新州19日公布1192例新增新冠病毒感染，5月以來單周平均每日新增首次超過1000，並較上月增一倍，住院人數超過700。賓州方面，周日、周一新增近2400確診，連續兩周單日新增確診逾千，周六1989例，也是疫情爆發至今第二高，僅次於4月9日。雖然低於疫期高峰，住院人數一個月內仍從422倍增至841人。

衛生當局擔憂居民出現防疫疲勞，加上將進入節日季，室內聚集可能變得更加致命，呼籲避免參加室內聚會、派對等活動。為了讓更多人留在戶外餐飲，新州州長墨菲19日宣布酒精飲料管理局(Division of Alcoholic Beverage Control)將延長餐廳在室外售酒的臨時許可，任何有酒牌的餐廳和酒吧，只需十元即可提出申請，但他也表示新州即將擴大室內餐飲人數上限。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學者Stephanie Silvera表示，由於天氣日漸寒冷，室外活動顯著減少，擔憂越來越多室內活動將導致疫情加重，「室內活動呼吸次數增加、飛沫也傳播更遠。」

根據統計，家庭聚集(Gatherings at homes)占新州3至10月疫情數量的16%；日托中心、農場雇員分別占13%；9至10月，17%源於私人派對。但該統計並不包括學校、宿舍和長期護理機構。

新州19日有五個郡單日新增病例超過100，分別為海洋(Ocean)、埃塞克斯(Essex)、友聯(Union)、密德薩斯(Middlesex)和博根(Bergen)。新增病例大幅增加也引發鄰州不安，特別是紐新康三州採取共同防疫措施。紐約州長葛謨表示，考量經濟影響，他無法想像如何切斷與康州和新州的連接。

賓州近日確診率4.3％，為8月之後新高，有21郡超過5％。近兩周約2000例為13至18歲，與50歲以下群體，雙雙創紀錄。估計約五成居民在公共場合戴口罩，州長沃爾夫指，這顯示很多人未戴，提醒應像開車繫安全帶般遵守。費城19日新增614例，累計4萬436人確診，1841人死亡。

新州 疫情 賓州

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