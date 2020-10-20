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新賓選情火熱 新州投票率有望超過2008年

記者呂賢修╱綜合報導
選情緊張，新賓州選民登記、提早投票白熱化。(美聯社)
選情緊張，新賓州選民登記、提早投票白熱化。(美聯社)

賓州選民登記19日截止，總數近900萬人，共和黨選民較四年前增加20萬，但民主黨今年仍領先約70萬票。新州至周一已有175萬人提早投票，約為四年前大選票數的45％，專家預估有望挑戰2008年大選的73％投票率。避免郵寄延誤，官員鼓勵盡早申請、寄出。新州相關規定網址：Nj.gov/state/elections/。

賓州申請郵寄選票截止日為10月27日。費城目前有17處社區選務辦公室，處理郵寄選票申請，另設三個提早投票投遞箱，24小時收選票，分別位於市政府(South Broad Apron), 1400 John F Kennedy Blvd，Riverview Place (Columbus Blvd側建築), 520 N Columbus，The Eastern State Penitentiary, 2027 Fairmount Ave。費城選舉局官網：www.philadelphiavotes.com/，可選擇中文頁面。

美國新聞學會 (American Press Institute) 資助，費城詢問報推出多語言選舉須知網頁，並包含簡、繁體中文，內容有：選民登記、如何更改選民登記內容、網上及紙本申請郵寄選票、郵寄投票、裸票及簽名、如檢查郵寄選票寄出後情況、提早投票、現場投票、今年選舉包含哪些選區、候選人及職務、投票站訊息、各項登記申請、郵寄選票截止時限等規定。網址：https://bit.ly/3lBLWeg。

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