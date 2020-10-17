我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

中國高效空調產品疫期受關注 王曙光獲新州移民企業家獎

記者謝哲澍／新澤西州專訪
遠大美國公司總經理王曙光獲新州移民企業家獎。(王曙光提供)
遠大美國公司總經理王曙光獲新州移民企業家獎。(王曙光提供)

第八屆新澤西州移民企業家獎(New Jersey Immigrant Entrepreneur Awards)15日在網上舉行頒獎典禮，五人獲獎。來自中國的企業家王曙光(Sunny Wang)，因公司開發出適用於疫情期間的新中央空調，獲愛因斯坦創新獎(Albert Einstein Award for Innovation)。

作為遠大美國公司(Broad USA)總經理，王曙光表示，新冠病毒疫情爆發後，原本被各大辦公室、酒店採用的中央空調成為一大傳播隱患。而遠大集團從2006年開始的研發技術派上用場，空調使用100%全新風，達到99.97過濾且通過高效熱交換解決能耗問題，成為疫情期間空調設備的最佳選擇之一。

他在獲獎演講中指出，科技創新不會停止腳步，並將持續造福人類，「我來自中國開封市，是11世紀的創新中心，發明了印刷、火藥和指南針；現在來到紐約，是21世紀的創新中心，住在發明家愛迪生的故鄉新澤西。」

王曙光2011年來到美國，與家人住在新州。來美國之前，他一直在中國遠大集團工作，「相比之下在國內時更注重執行，因為要按照集團戰略發展；我們在美國是獨立的公司，就不光考慮經營問題，還有更多與社區共同發展的願景，社會責任感也更強烈。」

遠大美國公司有20多名員工，大多是第一、第二代移民。王曙光認為，公司優勢也是中國傳統的勤奮精神；面臨的挑戰則是如何熟悉本地消費群體，及與美國文化、社區融合，「我們做了很多事，包括幫新移民培訓技能，增加就業機會等。」

今年獲獎者還包括羅文大學(Rowan University)校長Ali Houshmand(伊朗裔)、Connexions Data總裁Raj Sahu(印度裔)、Optima Global Solutions總裁Mahesh Yadav(印度裔)，以及HAZ International總裁Hussain Bootwala(印度裔)。

新州移民企業家獎由新澤西中美商會（New Jersey Chinese-American Chamber of Commerce）、FDU羅斯曼企業家學院（Rothman Institute of Entrepreneurship）、新州緬因街聯盟（NJ Main Street Alliance）、摩利斯郡商會（Morris County Chamber of Commerce）、全美猶太裔委員會（American Jewish Committee）等多家組織共同創建並贊助。

美國 中國 移民

上一則

維州發危險津貼 家庭看護人員可領1500元

下一則

哈佛專家：第二波新冠疫情 最早11月來襲

延伸閱讀

新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增

新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增
MVC新規 新州人無法當場獲取新駕照

MVC新規 新州人無法當場獲取新駕照
賽普勒斯廢「黃金護照」 中國權貴移民路斷

賽普勒斯廢「黃金護照」 中國權貴移民路斷
川普移民令 下台也是障礙

川普移民令 下台也是障礙
新州105萬人提早投票 賓州申請郵寄選票 4年前大選9倍

新州105萬人提早投票 賓州申請郵寄選票 4年前大選9倍
移民故事

移民故事

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
圖為川普13日晚於賓州造勢活動現場。(美聯社)

川普賓州造勢：年底前生產1億疫苗 終結疫情

2020-10-13 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民