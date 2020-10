中國高效空調產品疫期受關注 王曙光獲新州移民企業家獎

遠大美國公司總經理王曙光獲新州移民企業家獎。(王曙光提供)

第八屆新澤西州移民 企業家獎(New Jersey Immigrant Entrepreneur Awards)15日在網上舉行頒獎典禮,五人獲獎。來自中國 的企業家王曙光(Sunny Wang),因公司開發出適用於疫情期間的新中央空調,獲愛因斯坦創新獎(Albert Einstein Award for Innovation)。

作為遠大美國 公司(Broad USA)總經理,王曙光表示,新冠病毒疫情爆發後,原本被各大辦公室、酒店採用的中央空調成為一大傳播隱患。而遠大集團從2006年開始的研發技術派上用場,空調使用100%全新風,達到99.97過濾且通過高效熱交換解決能耗問題,成為疫情期間空調設備的最佳選擇之一。

他在獲獎演講中指出,科技創新不會停止腳步,並將持續造福人類,「我來自中國開封市,是11世紀的創新中心,發明了印刷、火藥和指南針;現在來到紐約,是21世紀的創新中心,住在發明家愛迪生的故鄉新澤西。」

王曙光2011年來到美國,與家人住在新州。來美國之前,他一直在中國遠大集團工作,「相比之下在國內時更注重執行,因為要按照集團戰略發展;我們在美國是獨立的公司,就不光考慮經營問題,還有更多與社區共同發展的願景,社會責任感也更強烈。」

遠大美國公司有20多名員工,大多是第一、第二代移民。王曙光認為,公司優勢也是中國傳統的勤奮精神;面臨的挑戰則是如何熟悉本地消費群體,及與美國文化、社區融合,「我們做了很多事,包括幫新移民培訓技能,增加就業機會等。」

今年獲獎者還包括羅文大學(Rowan University)校長Ali Houshmand(伊朗裔)、Connexions Data總裁Raj Sahu(印度裔)、Optima Global Solutions總裁Mahesh Yadav(印度裔),以及HAZ International總裁Hussain Bootwala(印度裔)。

新州移民企業家獎由新澤西中美商會(New Jersey Chinese-American Chamber of Commerce)、FDU羅斯曼企業家學院(Rothman Institute of Entrepreneurship)、新州緬因街聯盟(NJ Main Street Alliance)、摩利斯郡商會(Morris County Chamber of Commerce)、全美猶太裔委員會(American Jewish Committee)等多家組織共同創建並贊助。