MVC新規 新州新駕照改郵寄 不能現場領

新州居民新駕照將通過郵寄的方式寄到家中，提升安全性。(網路圖片)

汽車 監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)15日通過匿名投票，新州居民未來將無法在辦事處直接拿到新駕照 ，而是先獲得一張30日的臨時駕照。新駕照則將通過郵寄的方式寄到家中，增加安全性。

據MVC行政長官Sue Fulton指出，此項新規是與國土安全部研究決定，將使駕照等證件更安全，降低詐騙 和身分竊取發生機率，也將有助於減少辦理業務的等待時間。

新州警方曾在今年9月查獲一起盜用身分詐騙案件，九名嫌犯通過盜取和假冒身分證件，在紐約、新澤西、賓州、康州和麻州等地大肆貸款消費130萬元，用於購買汽車和快艇等。

MVC自從重啟後就一直大排長龍，目前就連等待位置都一位難求。20%的辦事處此前因疫情暫時關閉，仍開放的辦事處，常見清早就人滿為患。 Fulton強調目前辦事處依然安全，沒有員工是在工作時染疫。

目前暫停開放的辦事處包括：北博根(North Bergen)辦事處將關閉至20日；伊藤鎮(Eatontown)證件辦理處暫停開放至24日，路考繼續開放；德蘭克辦事處(Delanco vehicle center)至24日；Runnemede vehicle center至26日。