禁能源公司切斷服務 新州延長至明年3月

新州延長因疫期欠費切斷水電瓦斯等服務的禁令。(美聯社)

州長墨菲15日簽署行政令，在2021年3月15日前禁止能源公司因欠費切斷服務，包括燃氣、電力和供水。網路和電話公司則必須提供服務至2020年11月15日；如用戶家中有學齡兒童，則同樣必須提供服務至2021年3月15日。

根據公共事業委員會(NJ Board of Public Utilities, BPU)統計，目前新州 共有44萬用戶拖欠能源帳單 90日以上；約4萬3000商業用戶拖欠能源帳單，平均金額為1300元。墨菲建議這些用戶主動與能源公司聯絡，尋找支付協助(payment assistance)的可能。

BPU主席Joe Fiordaliso指出，新州居民在疫情 期間無需擔心因欠費而遭斷電斷網，但總有一天要支付帳單，「居民可以聯絡能源公司協商付款方式，以免疫情過後突然面臨巨額帳單的追討。」

自然資源保護理事會(Natural Resources Defense Council)律師Larry Levine感謝墨菲的行政令，讓新州居民不用害怕在寒冬和疫期失去供電供暖。新州能源公司，包括PSEG、JCP&L和Atlantic City Electric均表示支持並理解州長的命令。