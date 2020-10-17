我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

新州染疫風險升至「中等」 堂食有望放寬

記者謝哲澍／新澤西州報導
氣溫逐漸降低，室外餐飲將面臨挑戰，新州有意放寬堂食限制。(記者謝哲澍╱攝影)
氣溫逐漸降低，室外餐飲將面臨挑戰，新州有意放寬堂食限制。(記者謝哲澍╱攝影)

新州染疫風險15日從低(Low)調至中等(moderate)，也是新州自4月疫情峰值以後，時隔數月首次全州回到中等風險。州長墨菲也承諾將很快放寬餐館堂食容量上限，以應對氣溫日低為業者室外餐飲的衝擊。

新州16日公布823例新增新冠病毒確診，單日五人死亡，住院人數兩個月來連續第2天超過700人。新州、賓州、德拉瓦州16日均被麻州列入高風險旅遊隔離名單。賓州當日新增1566人確診，連續第11天破千，近七天平均日增1400例，確診率4%。費城新增302例，但因檢測人數激增，為不完全統計，預計本周末累計病例將突破4萬人。

儘管疫情反彈，但新州墨菲強調與此前開放餐廳堂食無關，並預計很快將放寬容量上限，「幾天之內就會宣布，我認為這是負責任的。」

共和黨州參議員Declan O'Scanlon對此叫好，指任何低於66%室內餐飲容量上限的規定都不合理，將導致越來越多餐飲業者無法生存。民主黨人也督促墨菲放寬禁令，州參議員Troy Singleton指儘快公布新規有助於商家提早準備。

新州前州長克利斯蒂染疫痊癒後，15日首次發聲，呼籲戴口罩，並稱自己之前對於病毒的態度是個錯誤，連續七個月小心戴口罩，但僅四天沒戴就染疫，「當我進入白宮時，自己為安全，因為那裡的人都做過檢測，所以不用戴口罩，但我錯了。」

疫情爆發以來，新州每10萬人的染疫死亡率居全美第一，死亡總人數也為全美第四；900萬人口的新州，今年有1萬6202人染疫死亡。儘管近來新增病例增加，新州上月平均每100萬人新增病例僅1999，排在全國43位，仍是全美最安全的州之一。

新州 疫情 檢測

上一則

麻州提早投票啟動 10月30日截止

下一則

佛州確診逼近75萬 大型活動持續 專家憂疫情惡化

延伸閱讀

沒戴罩染疫 進加護7天 川普盟友坦承「我錯了」

沒戴罩染疫 進加護7天 川普盟友坦承「我錯了」
新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增

新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增
新賓疫情再飆升 官員籲感恩節避聚會

新賓疫情再飆升 官員籲感恩節避聚會
大麻合法化公投 墨菲籲選民：創造歷史

大麻合法化公投 墨菲籲選民：創造歷史
「妳不屬於這裡」 賓州副州長夫人遭女子種族污辱

「妳不屬於這裡」 賓州副州長夫人遭女子種族污辱
「妳不屬於這裡」 賓州副州長夫人遭種族污辱

「妳不屬於這裡」 賓州副州長夫人遭種族污辱

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
圖為川普13日晚於賓州造勢活動現場。(美聯社)

川普賓州造勢：年底前生產1億疫苗 終結疫情

2020-10-13 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民