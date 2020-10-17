新州染疫風險升至「中等」 堂食有望放寬

氣溫逐漸降低，室外餐飲將面臨挑戰，新州有意放寬堂食限制。(記者謝哲澍╱攝影)

新州 染疫風險15日從低(Low)調至中等(moderate)，也是新州自4月疫情 峰值以後，時隔數月首次全州回到中等風險。州長墨菲也承諾將很快放寬餐館堂食容量上限，以應對氣溫日低為業者室外餐飲的衝擊。

新州16日公布823例新增新冠病毒確診，單日五人死亡，住院人數兩個月來連續第2天超過700人。新州、賓州、德拉瓦州16日均被麻州列入高風險旅遊隔離名單。賓州當日新增1566人確診，連續第11天破千，近七天平均日增1400例，確診率4%。費城新增302例，但因檢測 人數激增，為不完全統計，預計本周末累計病例將突破4萬人。

儘管疫情反彈，但新州墨菲強調與此前開放餐廳堂食無關，並預計很快將放寬容量上限，「幾天之內就會宣布，我認為這是負責任的。」

共和黨州參議員Declan O'Scanlon對此叫好，指任何低於66%室內餐飲容量上限的規定都不合理，將導致越來越多餐飲業者無法生存。民主黨人也督促墨菲放寬禁令，州參議員Troy Singleton指儘快公布新規有助於商家提早準備。

新州前州長克利斯蒂染疫痊癒後，15日首次發聲，呼籲戴口罩，並稱自己之前對於病毒的態度是個錯誤，連續七個月小心戴口罩，但僅四天沒戴就染疫，「當我進入白宮時，自己為安全，因為那裡的人都做過檢測，所以不用戴口罩，但我錯了。」

疫情爆發以來，新州每10萬人的染疫死亡率居全美第一，死亡總人數也為全美第四；900萬人口的新州，今年有1萬6202人染疫死亡。儘管近來新增病例增加，新州上月平均每100萬人新增病例僅1999，排在全國43位，仍是全美最安全的州之一。