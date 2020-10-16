新州染疫風險調至中等 室內餐飲人數上限有望再增

隨著天氣逐漸寒冷，室外餐飲將面臨挑戰。(記者謝哲澍╱攝影)

新澤西州染疫風險15日從低(Low)上調至中等(moderate)，也是新州 自四月疫情 峰值以後時隔數月首次全州回到中等風險。州長墨菲則承諾將很快增加室內餐飲人數上限，以應對氣候寒冷導致的室外餐飲萎縮。

新州16日公佈823例新增新冠病毒感染確診病例，單日5人死亡，住院人數2個月來連續第2天超過700人。儘管疫情反彈，但新州墨菲強調與開放堂食無關，並預計很快將增加室內餐飲人數上限，「在幾天之內我們就會宣佈這一決定，我們認為這是負責任的。」

共和黨參議員 Declan O’Scanlon對此叫好，並稱任何低於66%室內餐飲人數上限的規定都是不合理的(unjustifiable)，將導致越來越多餐飲業者無法生存。就連民主黨人也督促墨菲擴大堂食人數上限，參議員Troy Singleton指儘快公佈新規有助於商家提早最好準備。

新州前州長克利斯蒂也在染疫痊癒後首次發聲，呼籲各政治領袖積極宣導戴口罩，並稱自己之前對於病毒的態度是個錯誤，「當我進入白宮時，我以為我是安全的，因為那裏的人都做過測試，所以不用佩戴口罩，但我錯了。」

克利斯蒂染疫後症狀嚴重，在醫院重症病房住了一周，因此醒悟病毒對任何人一視同仁，「任何民選官員，不論黨派，應該宣導民眾佩戴口罩、保持衛生；與此同時，我們應該重啟經濟，重新恢復這個國家的每個角落。」

疫情爆發以來，新州每10萬人的染疫死亡率高居全美第一，死亡總人數也位居全美第四；僅僅只有900萬人口的新州，今年就有1萬6202人染疫死亡。然而儘管近來新增病例上浮，新州上月平均每100萬人口新增病例僅1999，排在全國43位，仍是全美最安全的州之一。