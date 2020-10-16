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新州105萬人提早投票 賓州申請郵寄選票 4年前大選9倍

記者謝哲澍／新澤西州報導
新賓州今年大選提早投票熱情超越以往。(美聯社)
新賓州今年大選提早投票熱情超越以往。(美聯社)

新州選舉局(New Jersey Division of Elections)統計顯示，目前約105萬人已投票，註冊選民超過600萬。賓州也有超過260萬人已申請郵寄選票，這一數字是2016年大選的九倍，其中民主黨選民占多數。

賓州超過260萬郵寄選票申請者中，170萬人註冊為民主黨，64萬1000共和黨，另有28萬4000獨立或第三黨派。目前多數選票已向選民寄出，並收到逾43萬有效選票，其中民主黨人近34萬張。

新州桑莫塞郡(Somerset)發言人Nathan Rudy表示，25萬郵寄選票，該郡選舉委員會已收到4萬5000張，並將手動拆封、計票及核算，「目前情況良好，這是一次史無前例的大選，整個流程需要時間，也希望選民能保持耐心。」

州府今年初選統計顯示，約128萬張郵寄選票中，有2.7％、近3萬5000張被列為廢票。NJ Spotlight分析主因包括超過截止日期、未經認證、簽名不符和未裝信封。

史無前例的大選方式問題不斷。賓州人口第二多的阿雷格尼郡(Allegheny County)14日稱向選民寄出了近2萬9000封錯誤選票，目前這些選票正在重新列印，將在下周重新郵寄給選民。

選舉經理Dave Voye指，因承包商Midwest Direct的錯誤，這些選票搞錯選民的選區，9月28日開始郵寄給選民。阿雷格尼郡將審閱所有選票，剔除錯誤者並確保所有選票只計算一次。

無獨有偶，新州格羅契斯特郡(Gloucester)曝出郵寄選票中對於選民的稱呼存在錯誤。該郡書記官Jim Hogan稱選票內容並無問題，只是信中的稱呼出現錯誤，同樣是承包商的錯誤導致。

新州選民查看自己的選票狀態：https://www.nj.gov/state/elections/vote-track-my-ballot.shtml。新州投票箱地址查詢：https://nj.gov/state/elections/vote-secure-drop-boxes.shtml

賓州投票箱地址查詢：https://www.votespa.com/Voting-in-PA/pages/drop-box.aspx。賓州追蹤郵寄選票情況：https://www.pavoterservices.pa.gov/pages/ballottracking.aspx

德拉瓦州投票箱地址查詢：https://elections.delaware.gov/services/voter/votebymail/index.shtml

賓州 新州 投票

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