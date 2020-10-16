我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

美國大選關鍵少數 賓州亞裔上看25萬票

記者呂賢修／綜合報導
賓州亞裔選民增長快速，被視為關鍵少數。(美聯社)
賓州亞裔選民增長快速，被視為關鍵少數。(美聯社)

四年前總統大選，川普在賓州以4萬4000票獲勝。當地亞太裔投票協助中心(APIAVote)近日表示，主要聚居費城周圍，賓州有約51萬亞裔人口，25萬人有投票權，占選民總數4％，足以左右當地總統大選結果。而賓州也是勝選關鍵州，亞裔影響力更不可忽視。

NBC電視台報導，賓州亞裔人口近20年增長近一倍，印度裔、華裔為主，其次是越南、韓國、菲律賓裔。白登競選陣營近日發動一系列針對亞裔的媒體廣告，引起關注。川普陣營則表示亞裔社區動員策略包含選民登記、13種亞裔語言的領導力培訓(Trump Victory Leadership Initiative Trainings)等。根據RealClear Politics最新民調，白登在賓州領先川普7％，但柯林頓四年前在此也是類似領先幅度。

APIAVote執行主任Christine Chen表示，賓州與維吉尼亞、內華達相似，許多候選人沒料到自己的選區有許多亞裔居民。也有越來越多亞裔非營利組織願意配合做非政黨的選民登記、教育及提醒投票。許多亞裔疫期都有被威脅、騷擾的經驗，可能刺激投票率及傾向。

根據今年亞裔選民抽樣調查( Asian American Voter Survey)，亞裔今年有31％自稱無黨派，華裔則為41％，超越兩黨各自比率，顯示政黨及候選人與亞裔社區的互動仍待努力。全美46％亞裔選民計畫郵寄投票，27％表示將親自到投票站，17％將提早投票。

以南亞裔為主的民權組織 Chalo Vote主席Taher Masanali表示，亞裔文化上重視社區，訊息必須在社區傳播，才能提升可信度。挑戰是許多人不相信政治，或不知道政治如何影響生活。加上常有參選人認為亞裔不投票而被忽略。今年副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)有印度裔血統，加上孟加拉裔Nina Ahmad參選賓州主計長，預計投票率將因此升高。

民主黨籍、費城首位亞裔女性市議員金海倫指，亞裔此次傾向白登，並非僅看教育、經濟等議題，而是川普在新冠疫期、非裔維權示威中，針對亞裔等少數族裔發難，製造族裔緊張的言論，讓移民社區成為替罪羊。

賓州今年大選選民登記10月19日截止，美國新聞學會 (American Press Institute) 資助，費城詢問報推出多語言選舉須知網頁。網址：https://bit.ly/3lBLWeg

亞裔 投票 賓州

上一則

芝城持槍劫車倍增 華埠、橋港區都是作案熱點

下一則

疫情衝擊 達美Q3虧損近54億

延伸閱讀

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

川普里民大會 不認戴口罩防疫有效 「IRS待我很糟」

逾百演員抗議 NBC轉播川普 與ABC轉播白登打對台

逾百演員抗議 NBC轉播川普 與ABC轉播白登打對台
川普承諾發給老人200元處方卡 如今看來恐泡湯

川普承諾發給老人200元處方卡 如今看來恐泡湯
白宮去年獲警告 俄國恐利用朱利安尼餵假消息給川普

白宮去年獲警告 俄國恐利用朱利安尼餵假消息給川普
希克斯染疫後首現身 不戴口罩與川普同機

希克斯染疫後首現身 不戴口罩與川普同機
川普選前吸票 促1.8兆加碼闖關 為何自己人不挺？

川普選前吸票 促1.8兆加碼闖關 為何自己人不挺？

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
麻州勒星頓鎮華人夫婦涉嫌竊取商業機密被聯邦檢察官起訴。(記者唐嘉麗／攝影)

被控竊取商業機密 麻州華人夫婦遭聯邦檢察官起訴

2020-10-09 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺