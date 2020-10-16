美國大選關鍵少數 賓州亞裔上看25萬票

賓州亞裔選民增長快速，被視為關鍵少數。(美聯社)

四年前總統大選，川普在賓州 以4萬4000票獲勝。當地亞太裔投票 協助中心(APIAVote)近日表示，主要聚居費城周圍，賓州有約51萬亞裔 人口，25萬人有投票權，占選民總數4％，足以左右當地總統大選結果。而賓州也是勝選關鍵州，亞裔影響力更不可忽視。

NBC電視台報導，賓州亞裔人口近20年增長近一倍，印度裔、華裔為主，其次是越南、韓國、菲律賓裔。白登競選陣營近日發動一系列針對亞裔的媒體廣告，引起關注。川普陣營則表示亞裔社區動員策略包含選民登記、13種亞裔語言的領導力培訓(Trump Victory Leadership Initiative Trainings)等。根據RealClear Politics最新民調，白登在賓州領先川普7％，但柯林頓四年前在此也是類似領先幅度。

APIAVote執行主任Christine Chen表示，賓州與維吉尼亞、內華達相似，許多候選人沒料到自己的選區有許多亞裔居民。也有越來越多亞裔非營利組織願意配合做非政黨的選民登記、教育及提醒投票。許多亞裔疫期都有被威脅、騷擾的經驗，可能刺激投票率及傾向。

根據今年亞裔選民抽樣調查( Asian American Voter Survey)，亞裔今年有31％自稱無黨派，華裔則為41％，超越兩黨各自比率，顯示政黨及候選人與亞裔社區的互動仍待努力。全美46％亞裔選民計畫郵寄投票，27％表示將親自到投票站，17％將提早投票。

以南亞裔為主的民權組織 Chalo Vote主席Taher Masanali表示，亞裔文化上重視社區，訊息必須在社區傳播，才能提升可信度。挑戰是許多人不相信政治，或不知道政治如何影響生活。加上常有參選人認為亞裔不投票而被忽略。今年副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)有印度裔血統，加上孟加拉裔Nina Ahmad參選賓州主計長，預計投票率將因此升高。

民主黨籍、費城首位亞裔女性市議員金海倫指，亞裔此次傾向白登，並非僅看教育、經濟等議題，而是川普在新冠疫期、非裔維權示威中，針對亞裔等少數族裔發難，製造族裔緊張的言論，讓移民社區成為替罪羊。

賓州今年大選選民登記10月19日截止，美國新聞學會 (American Press Institute) 資助，費城詢問報推出多語言選舉須知網頁。網址：https://bit.ly/3lBLWeg。