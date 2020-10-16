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新賓疫情再飆升 官員籲感恩節避聚會

記者謝哲澍／綜合報導
新州、賓州疫情持續惡化，官員提醒節慶時期避免開派對。(美聯社)
新州、賓州疫情持續惡化，官員提醒節慶時期避免開派對。(美聯社)

賓州連續十天新增新冠確診破千例，周四再添1598人，已接近今春疫情高峰值，也創4月下旬後新高，加上檢測人數增加，目前平均每日新增1370例，確診率3.9％，779人住院，比上月增一倍，勢同第二高峰。新州15日公布973新例，也是連續第三天單日新增超過900；單日7人死亡，住院人數兩個月來首次超過700人。官員呼籲在即將到來的感恩節期間，儘量避免大規模家庭聚會。

新澤西州長墨菲引用國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)的警告，建議居民避免與非直接家庭成員(immediate household)共同用餐；如果必須聚餐，則最好控制人數，確保所有人健康狀況，留意老人、病人，並盡量在室外舉行。

海洋(Ocean)、埃塞克斯(Essex)和博根(Bergen)為新增病例最多的三郡。新州流行病專家譚蒂娜(Christina Tan)指出，州府已注意到人們在防疫意識上有所懈怠，包括學校、長期護理機構、辦公室等地都不斷出現小規模聚集，「我們希望民眾持續保持警惕，好在目前每次的聚集人數都不多。」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新「過節指南」，建議民眾在感恩節期間在家中用餐、進行線上派對以及網路購物。包括黑五去實體店搶購、萬聖節期間沿街敲門或參加擁擠的室內派對，均屬於新冠病毒傳播「高風險活動」，應避免。

新州 新澤西州 聯邦疾病防治中心

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