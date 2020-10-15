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賓州秋季疫情反撲 連9日確診破千

記者呂賢修／綜合報導
費城疫情數字持續上升，學區指多數學生返校時間未定。(美聯社)
費城疫情數字持續上升，學區指多數學生返校時間未定。(美聯社)

賓州連續九天新增新冠確診數高於1000人，州衛生廳長Rachel Levine周三宣布，賓州已進入秋季疫情反撲，全州46郡有14個因七天平均確診率高於5％，列入觀察名單。費城學區繼昨日公布分階段返校計畫，學前班至二年級於11月30日優先實施，每周可兩天到校。官員周三表示第二波將為特教學生，預計1月，其次是九年級及職業技能學生2月返校，其餘多數12萬名公校生，取決於疫情，暫無時間表。

官員表示，雖然確診數增加與更多人接受檢測有關，但仍須謹慎防疫。相較春季首波疫情措手不及，被迫實施居家令、關閉商店等手段，現在公衛人員已準備充分，暫無類似計畫。

賓州14日新增1276人確診，累計近17萬6000例，當日27死，總計8411。醫院目前有773名新冠病患住院，尚有21％加護病房、19％手術病床可供使用。近期新增病例，與9月以返校大學生為主不同，許多是20至40歲居民，多因小型聚會染疫。

費城14日新增255例，上周平均每日增158例，確診率4.5％，創7月中之後新高，也正持續上升；累計1833人死亡，半數為看護機構居民。德拉瓦州疫情較平緩，平均每日新增132人確診，較上月上升12％。

州府開始發放25萬劑快速抗原檢測劑給長照、醫療機構、大學、監獄、戒毒中心等，優先供應疫情數字上升較快的郡。目前列入觀察的郡包括：Northumberland (8.6%)、Centre (7.6%)、Bradford (7.4%)、Lebanon (7.4%)、Lawrence (6.9%)、Potter (6.3%)、Westmoreland (6.3%)、Fulton (6.2%)、Montour (6%)、Berks (5.9%)、Indiana (5.9%)、Huntingdon (5.8%)、Lackawanna (5.4%) and Schuylkill (5%)。

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