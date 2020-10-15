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揪出蘋果安全漏洞 15歲高中生登上官網感謝名單

記者謝哲澍／新澤西州報導
含德高中生Giyas Umarov。(Jeanne Wall)
含德高中生Giyas Umarov。(Jeanne Wall)

蘋果秋季發布會吸引無數人關注，而新州一名15歲少年卻在這家科技巨頭網站的感謝名單之中。含德高中(Holmdel High School)學生Giyas Umarov去年致信蘋果有關iPhone的一個安全漏洞，並提供數種修復方式，獲得蘋果在官網感謝。

 Umarov去年發現蘋果手機有關二維碼掃描時的一個安全漏洞，可用於惡意彈出或下載用戶不想要的App。他隨機用弟弟的手機實驗，發現漏洞可用於DDoS襲擊，致信蘋果公司並提供解決方式。

Umarov並不清楚蘋果是否使用了他的解決方式，但該公司在手機操作系統iOS 14更新的特別感謝(Additional recognition)名單中，「感謝含德高中生Giyas Umarov的協助」。名單排在Umarov之後的，包括一系列矽谷科技專家。

Umarov從未上過編程課，但從小就對科技有超乎尋常的熱情。由於迷戀電子設備，他的母親不得不在他手機上安裝了螢幕使用時間限制(screen time limit)，可十歲的他卻通過一個程式更改了母親的密碼，讓她哭笑不得。

蘋果手機操作系統iOS 14更新的特別感謝(Additional recogni...
蘋果手機操作系統iOS 14更新的特別感謝(Additional recognition)名單。(取自蘋果網站)

蘋果 手機 安全漏洞

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