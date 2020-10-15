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拒摘房內川普標語 新州高中生被老師踢出網課

記者謝哲澍／新澤西州報導
湯姆斯河高中北校學生Anthony Ribeiro。(取自臉書)
湯姆斯河高中北校學生Anthony Ribeiro。(取自臉書)

湯姆斯河高中北校(Toms River High School North)17歲學生Anthony Ribeiro，因在上網課時不願摘下房內支持川普的標語，被教師踢出網路課堂。他希望類似事件不再發生，因為無論支持白登還是川普，「應該有自由發聲的權利」。

阿斯伯瑞公園報(Asbury Park Press)報導，Ribeiro當時是第一個進入化學教師Andrew Gilman課堂的學生。後者一開始並未說話，而當課堂有近20名學生上線時，他要求Ribeiro摘下標語，「我的課堂不允許有政治」。

Ribeiro並未理睬，Gilman威脅會將他踢出課堂，「我揮了揮手，隨後就被踢出去」。他的母親Tara Jost對此非常震驚，「無法想像老師竟然要求兒子摘下房間的東西。」

Ribeiro表示Gilman是白登的支持者，他在講到氣候問題時，曾說「民主黨是唯一的選擇」。他此後並未允許Ribeiro再次進入化學課堂。而在母親Tara致電校方後，一名副校長曾回電稱教師的做法不妥。

事實上，Ribeiro的英語教師Leslie Maryon-Larose也曾要求他拿下標語，「她私下禮貌地跟我提出這一要求，稱擔心引起不必要的爭端。我尊重她的說法，也擔心如果不同意將遭遇更嚴格的評分標準，於是照做了。」

Gilman和Maryon-Larose均未接受採訪。學區則發表聲明，稱學生並未違反網路課程的任何規定，將與涉事各方商議解決。但Tara希望兒子能夠得到Gilman的公開道歉。

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