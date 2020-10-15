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新州1.1億紓困 7000萬助小商家

記者謝哲澍／新澤西州報導
新一波小商家疫情補助，著重餐飲業者。(美聯社)
新一波小商家疫情補助，著重餐飲業者。(美聯社)

州長墨菲13日宣布啟動新一波總額1.1億元的經濟復甦計畫，經費來自聯邦紓困案「CARES Act」，其中7000萬元將用於中小型商家，1000萬元幫助100人以下企業購買防護用品，1500萬元幫助房東和租客，另外500萬元用於防止饑餓專案。

根據計畫，7000萬元將通過新州經濟發展局(NJ Economic Development Authority)作為第三筆小型商家新冠疫期損失補助金，幫助約1萬9000家雇員不超過50人的中小型商家度過難關。其中3500萬元將專供餐飲、酒吧業者申請，1500萬元限雇員不超過五人的微型商家(Micro businesses)申請。

根據分配方案，五名雇員以下的商家最高可獲5000元、25名員工以下可獲1萬元、50人以下可獲1萬5000元；餐飲和酒吧業者，五名雇員以下最高可獲1萬元、25人以下可獲1萬5000元、50人以下可獲2萬元。補助金的目的是彌補商家損失，不可作為投資使用。

依規定，有意申請的商家均先事先登記，取得申請資格。登記開放日期為10月19日(周一)至27日(周二)，餐飲業者開放遞交申請時間為10月29日早9時，微型商家10月30日早9時，其餘商家為11月2日早9時。各分類有一周時間接受申請，先遞送先處理。

更多資訊可上網：https://faq.business.nj.gov/en/collections/2198378-new-jersey-s-covid-19-business-information-hub#economic-assistance-for-businesses。或：https://bit.ly/3nSZZOE

州議會表示未來還將有其他補助發放。白宮在疫情初期發布史上最大規模紓困案「CARES Act」，其中18億元撥給各州政府，新州仍有大量餘額，並須在年底之前用完，否則將歸還聯邦政府。

新州14日公布953例新增確診，單日七人死亡；住院人數連續第8天超過600人，傳染率維持在1.15。

新州 紓困 白宮

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