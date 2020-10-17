千尋獨一家 傳承成都七味麵

溫馨七味麵館

獨特成都風味，面面俱到，千尋獨一家!曾獲成都麵館50強稱號的七味麵館飄洋過海把地道成都風味帶給您 ，讓海外華人 品嘗到正宗家鄉味! 現於2017年在美東新澤西 Edison重新開店，各種各樣的成都小吃，深深吸引顧客們的心，成都招牌七味麵、紅燒大腸麵、紅燒牛肉麵、香辣排骨麵、傳承擔擔麵、紅油或原味抄手、手工龍眼包等等，無論哪一味都能讓您流連忘返，越吃越上癮。

2003年七味麵店創立於成都溫江，2011年被《成都商報》評為「成都麵館五十強」。麵條品種有熱乾麵，涼麵和湯麵十多個品種。熱乾麵中擔擔麵和宜賓燃面極具四川特色，其中尤以七味麵獨出一格，將鹹、甜、麻、辣、酸、鮮、香七種味道共合一碗，完美融合而受到顧客的喜愛。肥腸面、牛肉麵和排骨面亦是湯麵中的佼佼者，麻辣咸鮮香，典型的成都風味。

店東吳老先生娓娓說道，美味擔擔麵的始於1841年，“所謂剃頭的挑子一頭熱，擔擔麵的挑子也是如此。它一頭是一個煤球爐子，上面還坐著一個鍋，裡面當然就是熱水嘍；另一頭就是碗筷、調料和洗碗的水桶。然後商販就用扁擔挑在肩上，晃晃悠悠、顫顫巍巍的沿街遊走，還邊走邊叫：「擔擔麵，擔擔麵」擔擔麵的得名，來自於那個特殊的年代和叫賣方式；擔擔麵的出名，卻在於它的調味和獨特的麵臊，鹹鮮微辣，酥香撲鼻，五味俱全。所以吃的不僅是麵，還是傳承！

擁有正宗獨特成都風味的七味麵館，不僅原汁原味製作了傳承成都特色的麵條、抄手，還增加了若干成都流行的涼菜小吃，比如夫妻肺片，二姐兔丁，紅油雞片，棒棒雞等。喜歡成都風味的朋友千萬別錯過喲！七味麵的營業時間：週一至周日早11時至晚9時，週二休息；除了各種外賣平臺送餐到府以外，現在也開放堂吃了，歡迎光臨。電話：848-202-9530，地址：691 U.S 1, EDISON, NJ 08817，更多詳情可關注：WWW.BIGGANGNOODLES.COM