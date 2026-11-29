木製砧板需要上油以維持良好狀態，這不只是為了食安，也是為了能使用更長久，晾乾時需側立，讓兩面都能接觸到空氣。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，砧板是否安全重點在清潔、消毒與保養，而非單純比較木製或塑膠材質；不同材質各有適合的使用與清洗方式。

砧板堪稱廚房裡最操勞但也是最容易被忽略的用品，它的清潔與否和食安息息相關，很多人認為材質會影響砧板的乾淨程度，最常聽到的就是「該選木製還是塑膠砧板」的爭論，但專家說問題不在於哪一種比較安全，而是該如何清潔和保養目前正在使用的砧板。

美聯社報導，一直以來，塑膠砧板因為看似較容易清理，因此被認為比較安全，但1990年代威斯康辛大學麥迪遜分校的食品安全研究員克利弗（Dean Cliver）做了一項實驗，他把沙門氏菌和大腸桿菌塗在木頭砧板上，發現細菌會被吸入木頭內且無法繁殖，最終死亡。

塑膠砧板清潔較容易，但一旦上面佈滿刀痕，藏有細菌的殘留物如雞油就會藏進縫隙中，用手很難擦洗乾淨。

有些學者認為克利弗的研究結果不夠明確，不過的確顯示木製砧板的風險不如大家想像的高，木材本身還有天然抗菌成份，似乎有一定幫助。

砧板該如何清潔，居家雜誌「好管家」的研究單位「好管家研究所」（Good Housekeeping Institute）廚房及烹飪實驗室（Kitchen & Cooking Lab）資深總監妮可（Nicole Papantoniou）說，日常切菜後用溫肥皂水清洗後自然風乾即可。

但若要做到真正的消毒，必須多一步驟，這必須在砧板已經清洗乾淨後進行，目的是殺死清洗過程中可能殘留的細菌。

羅格斯大學（Rutgers University）食品科學教授夏夫納（Donald Schaffner）說，他處理完生肉或家禽肉後會消毒，方法是在洗淨的砧板上小心澆淋沸水、放進洗碗機並選消毒模式，或用依瓶身指示稀釋過的漂白水，他認為醋和雙氧水的效果較不理想，至少不如漂白水有效。

木製砧板應用手清洗，因為放入洗碗機或長時間浸泡在水槽中恐導致砧板變形或龜裂，塑膠和複合材質砧板可以放進洗碗機，這也是為什麼夏夫納用塑膠砧板切生肉和家禽肉。

夏夫納說，用不同砧板處理生肉和蔬果是很合理的食安預防措施但並非必要，因為細菌會隨水移動，例如一塊濕的雞胸肉會把細菌帶到砧板上，再傳播到烹飪者手上，接著再傳到烹飪者下一個拿取的物品上，通常是胡椒研磨罐。

比起塑膠砧板，木製砧板需要更細心的呵護。妮可說，木製砧板需要上油以維持良好狀態，這不只是為了食安，也是為了能使用更長久，晾乾時需側立，讓兩面都能接觸到空氣。

伊利諾州的John Boos & Co.從1887年就開始製作厚實的實木切肉砧板，該公司行銷副總裁波西奧（Lisa Bosio）說，木製砧板應每個月上油一次，若每天使用則可增加上油次數，當砧板看起來顏色變淺且有點乾的時候就可以上油了，她建議用食品級礦物油，在砧板上塗薄薄一層，靜置一晚讓其吸收，隔天早上再擦拭。