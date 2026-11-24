浴室容易累積水氣，園藝專家推薦擺放波士頓腎蕨調節濕度。浴室示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，浴室除濕最有效的綠植是波士頓腎蕨，常春藤與白鶴芋則偏向淨化空氣；但所有室內植物都不能在全黑環境生長。

在寒冷天氣裡泡熱水澡讓人放鬆，但洗完澡後，浴室會累積水蒸氣，長久下來可能導致發霉等問題，除了開窗戶、使用抽氣扇或除濕機，不少人也會嘗試擺放綠植吸收水氣。園藝 專家表示，並不是所有能在潮濕環境生長的植物，都能調節濕氣，而且即使是「懶人植物」，仍需要注意光線和日常照護，綠植才能真正對環境帶來幫助。

Dengarden報導，有超過20年經驗的園藝景觀專家湯姆（Tom Su）說，只有特定種類的植物可以明顯影響浴室的濕度，植物的葉片結構是關鍵，其中波士頓腎蕨（Boston fern）調節水氣的效果特別突出，原因在於這種植物有大量小型葉片，代表蒸散作用的表面積更大。蒸散作用是植物將水蒸氣釋放到空氣中的過程，類似人體流汗降溫的道理。

湯姆說，在密閉房間內放幾盆波士頓腎蕨，就能明顯改變濕度，而且波士頓腎蕨很好養，很適合不常花時間照顧植物的人。

其他常見浴室植物的功能則截然不同，有些甚至反而會增加濕度。例如常春藤，雖然適合放在潮濕、光線昏暗的浴室，但主要優勢是淨化空氣，而非除濕。湯姆說，常春藤能透過葉片吸收毒素，並轉化成無害物質，有點像是活的空氣過濾器。雖然常春藤會提高空氣濕度，但種植的主要目的是淨化空氣，而且這種植物能在低光照環境下也能生長良好，很適合陽光少的房間。

白鶴芋也能在高濕度的浴室、廚房等環境生長良好，處理空氣中的黴菌孢子，提供另一種環境效益。湯姆說，除了美觀，白鶴芋還能透過葉片吸附孢子，並作為食物，並且能減少黴菌以淨化空氣，特別適合擺在浴室或廚房等容易有濕氣的場所，可以讓空氣更乾淨又涼爽，可說是一舉兩得。白鶴芋需要光線才能開花，所以沒有像波士頓腎蕨或常春藤一樣好照顧。

想要減少浴室濕度，在封閉空間內擺幾盆波士頓腎蕨，能產生明顯改善。不過需要注意，沒有室內植物能在完全黑暗的環境下存活，即使是能承受低光照的長春藤等植物，也需要些許光線才能正常生長，因此沒有窗戶的浴室需要生長燈，讓植物保持健康。