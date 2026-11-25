蘆薈。Image by Franziska Ingold from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 蘆薈除了外用舒緩曬傷，內葉凝膠中的乙醯甘露聚醣也被研究認為可能幫助調節免疫力，但仍需透過高品質保健食品並注意安全使用。

多數人只有在海灘或泳池待了太久之後，才會想到使用蘆薈；那清涼的凝膠確實能舒緩曬傷，但這僅是這種神奇植物功效的一小部分。人們使用蘆薈已有數世紀之久，而過去數十年來，科學家也一直在研究蘆薈在人體內可能發揮的作用。

Newsmax報導，蘆薈葉外層覆蓋著堅韌的綠色表皮，表皮下蘊含著具有強效通便作用的苦黃色汁液，內層則為透明的凝膠。這層凝膠正是科學家最關注的部分，它約99.5%由水分組成，大部分固體成分則為多醣，其中最重要的就是「乙醯甘露聚醣」（acemannan）。

乙醯甘露聚醣並不甜，人體對它的處理方式也與蔗糖不同。在實驗室研究中，乙醯甘露聚醣能增強培養皿中人類免疫細胞的反應，並幫助暴露於輻射中的小鼠生成新的白血球。

營養學專家路易斯（John Lewis）曾對人體進行過蘆薈多醣的測試。在一項研究中，他與團隊讓罹患中度至重度阿茲海默症 的成人連續12個月服用以蘆薈多醣為基礎的保健食品。

研究開始時，相較於健康成人組，這些患者的免疫指標呈現失衡狀態；經過一年的觀察，他們在阿茲海默症患者身上測量的六項比率中，有五項趨向更均衡的狀態。不過，路易斯表示，該研究規模較小，且沒有安慰劑組，無法證明因果關係。

路易斯說，他自1999年起便採用全食物、植物性飲食；但即使特別注重攝取複合碳水化合物，他的飲食仍無法提供蘆薈多醣，因此每天都會透過保健食品來攝取。

路易斯的建議很簡單：曬傷後繼續在皮膚上塗抹蘆薈凝膠，但切勿飲用葉片中的凝膠或護膚瓶裝的凝膠。黃色汁液具有瀉藥作用，且護膚產品並非供食用而製，從液態產品中攝取的多醣含量極微。

若想攝取高濃度的蘆薈多醣，路易斯強調，需透過高品質的保健食品來獲取。仔細閱讀任何保健食品的標籤，尋找「蘆薈內葉凝膠」（aloe vera inner leaf gel）字樣，這類產品會提供一定的多醣或乙醯甘露聚醣份量；若正在服藥或有健康問題，在嘗試之前，宜先諮詢醫師。

蘆薈作為外用療傷良方，早已廣受認可；現在不妨重新審視，當透過保健食品攝取時，還能為身體的其他部位帶來哪些好處。