如果房屋隔熱良好且有良好的保溫結構，暖氣的效果會更明顯，若對家裡的隔熱性能有信心，不妨在夜間稍微調低溫度，因為到了早上室內就會很快回暖。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 冬季恆溫器沒有絕對標準值，需依房屋隔熱、安裝位置、地板材質與外出情況等因素調整，並兼顧寵物與室內植物的安全需求。

恆溫器上很難找到一個數字能讓家中所有的人都感到滿意，若是家中支付帳單的那個人，決定室內最佳溫度的關鍵，恐怕是要在「暖氣費用」和「家人對溫度的抱怨聲」中找到完美平衡。有些人建議溫度設定在華氏68度最理想，但這不代表設定後就不再變動；Yahoo Creators報導，部落客作家尼斯特（Jill Nystul）分享冬季設定恆溫器時應考量的5個因素，可作為參考。

首先是房屋隔熱狀況，如果房屋隔熱良好且有良好的保溫結構，暖氣的效果會更明顯，若對家裡的隔熱性能有信心，不妨在夜間稍微調低溫度，因為到了早上室內就會很快回暖，現代的恆溫器大多具備自動設定和定時功能，操作很簡單。

也可以考慮使用「智慧型溫控器」，這類裝置能學習使用者的使用習慣，並自動進行調節。

若住在老舊、容易透風的房子，建議設定一個固定溫度且維持不變，或在窗戶玻璃上貼氣泡紙加強隔熱效果，避免冷風灌入。

第二是恆溫器的位置，有可能裝在溫度較高的廚房、有直射陽光的走道，或接近溫度會變動的門，設定溫度時務必將這些環境因素納入考量。

第三是地板材質。硬木地板和磁磚回暖的速度比空氣慢，因此最好避免在夜間調低溫度。

旅遊計劃也要列入考慮。若要出遠門，建議關掉冷暖氣系統，但若氣溫會降到零度以下，或家裡有養寵物就不要這麼做。如果氣溫有可能降到零度以下，就要確保室內溫度維持在華氏32度以上，避免水管凍裂導致嚴重且代價昂貴的損壞。

只要室內溫度維持在華氏60度以上，寵物通常就能安全無恙，不過也建議先諮詢獸醫師，了解寵物的個別需求。

最後是室內植物。大多數植物偏好室內溫度在華氏60度至75度之間，因此若希望它們保持良好生長狀態，務必將室內溫度設定在這個範圍內。要避免植物枯萎，可以查詢家中植物品種，了解最適合它們生長的溫度。