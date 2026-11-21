咖啡渣可作為堆肥，但專家提醒適量即可，過量對植物完全無益。（取材自unsplash.com@ Andrea Tummons）

AI摘要 文章摘要整理： 咖啡渣雖可提供植物所需養分並有助防病，但若直接施用可能發霉、招來蕈蚋，甚至抑制生長，專家建議先進入堆肥再利用最安全。

喝完咖啡 後，剩下的咖啡渣別急著丟掉，不少人會將它當作天然肥料，認為能幫助植物生長。不過，咖啡渣使用不當也可能造成黴菌滋生、蕈蚋繁殖，甚至抑制植物生長。專家建議，與其直接將咖啡渣施用於室內盆栽，不如優先放進堆肥中，讓它分解後再利用。

咖啡渣有哪些好處？

Southern Living報導，咖啡渣含有豐富的氮，是植物生長的重要營養元素，此外也含有鉀，以及少量鎂、磷和鈣。這些營養素有助維持植物健康，尤其當土壤原本缺乏這些元素時，更可能帶來益處。

由於室內植物經常需要澆水，土壤中的養分也會隨著水分流失，因此適時補充肥料有助植物生長。

研究還發現，咖啡渣可能具有一定的防病效果，因為其中能滋養無害細菌及真菌，讓這些微生物與有害植物病原菌競爭生存空間，降低病原菌生長的機會。此外，咖啡渣也能殺死蛞蝓，不過這類害蟲較少出現在室內盆栽。

咖啡渣施肥風險？

咖啡渣並非適合所有植物。首先，咖啡渣分解時容易發霉，潮濕環境也可能吸引蕈蚋繁殖。蕈蚋幼蟲會啃食植物根部，嚴重時可能阻礙室內植物生長。

其次，咖啡渣含有咖啡因及其他可能對植物有害的化合物，尤其新鮮、未經沖煮的咖啡渣，毒性風險更高。雖然大部分咖啡因會在沖泡過程中溶出，但研究發現，使用過的咖啡渣如果施用過量，仍可能降低種子發芽率及幼苗生長速度。

其中一項實驗發現，當咖啡渣占土壤混合物2.5％或以上時，可能抑制作物生長。此外，咖啡渣分解過程也可能暫時占用土壤中的氮，使植物無法順利吸收。

酸鹼值也是需要注意的問題。新鮮咖啡渣酸性較高，部分室內植物可能無法適應。不過，經過沖煮的咖啡渣酸性已大幅降低，酸鹼值約為6.8，接近中性。由於不同咖啡渣的酸鹼值仍可能有所差異，專家不建議用在對土壤酸鹼度敏感的植物上。

咖啡渣如何正確使用？

如果不想浪費咖啡渣，專家最推薦的方式是加入堆肥。咖啡渣分解速度快，能提供氮等營養元素，但在堆肥材料中的比例應低於20％。

若仍想直接用於室內盆栽，應選擇已經沖煮過的咖啡渣，而且不要混入土壤中，只能少量、薄薄地撒在土壤表面，避免堆積成硬殼，影響水分滲透。

此外，咖啡渣吸水後會保留水分，因此不適合鋪在多肉植物周圍當作覆蓋物，以免土壤過於潮濕。

至於將咖啡渣浸泡在水中，製作液態肥料的做法，專家也不建議隨意嘗試，因為室內植物可能對酸鹼值變化及咖啡因更加敏感。

咖啡渣並不是成分完整、比例固定的肥料，無法取代一般植物肥料。若想充分利用喝剩的咖啡渣，加入堆肥才是相對安全、有效的選擇。