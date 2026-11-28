單腳站立可以測試平衡能力。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，不必花大錢做昂貴檢測，透過6種居家動作即可初步評估老化與長壽風險，涵蓋肌力、平衡、柔軟度與核心控制。

從亞馬遜 創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）到名媛卡戴珊（Kim Kardashian），長壽或者說追求更長久、更健康的人生，已成為億萬富翁、名流的最新熱潮，更是規模達數千億元的全球產業核心。每日郵報報導，評估長壽潛能的方法很多，從生物標記血液檢測到測量血氧濃度的智慧手表，無不所費不貲；但專家指出，要了解自己的老化情況，未必需要花大錢，有許多簡單的測試可以在家中進行，甚至邊看電視邊做，如單腳站立，或是不用雙手輔助從地板起身。

牛津長壽計畫（Oxford Longevity Project）共同創辦人肯尼（Leslie Kenny）表示，這些日常動作需要運用力量、靈活性與平衡感，這些都是幫助人在年老時保持獨立生活的能力。研究顯示，在這些測試中表現較差，與早逝風險較高有關。以下是6種可以在家測試的動作：

1. 不借助雙手從地上站起

測試項目：肌力、柔韌性、平衡感與協調性

能夠從地上站起來，需身體多個部位協同運作，當沒有椅子可借力時，這項能力也是站起身不可或缺的。肯尼指出，不借助雙手和雙膝從地面站起來，是一項很簡單的長壽測試。

2025年發表於「歐洲預防心臟病 學雜誌」一項針對4282名46至75歲成年人的研究，以10分為滿分，對參與者從坐下地及站起的能力進行評分。坐下與站起各佔5分，若使用手或膝蓋輔助則扣1分，若身體搖晃則扣0.5分。

肯尼說，得分在8分或以上者被視為健康，但研究顯示，較低的分數可預示中老年人的心肺疾病風險；與得10分的人相比，得0至4分者因心臟疾病死亡的風險高出六倍。

2. 測量握力

測試項目：手部與前臂肌力，並可反映更廣泛的肌肉健康狀況

握力是另一項經過充分研究、用以衡量長期健康與長壽的指標。研究顯示，手部肌力與全身其他肌肉群的強度密切相關，握力弱往往是整體肌力衰退的徵兆。用力握緊還需要大腦向周邊肌肉纖維傳遞高效的神經訊號；因此握力較弱與認知能力衰退及罹患失智症的風險升高密切相關。

可透過握力計（grip-strength gauge）測量握力，此類儀器通常可在家庭醫生診所取得，或在網路上購買。使用時，只需用慣用手緊握裝置，它便會記錄產生的力道。

研究顯示，平均握力會因年齡和性別而異。45至59歲女性平均握力介於28.8至25.1公斤之間，同年齡層的男性平均握力則介於42.8至40.7公斤之間；而60至79歲女性的平均握力降至僅23.6至19.6公斤，該年齡層男性的平均握力亦降至38.4至32.7公斤。

一項大型國際研究顯示，握力每減少5公斤，因任何原因導致的調整後死亡風險便會增加16%。

3. 保持深蹲姿勢

測試項目：髖關節與踝關節的活動度及平衡能力

肯尼表示，腿部肌肉是人體最大的肌肉群，而肌肉量與長壽呈正相關，可視為衡量整體肌肉量的指標之一。

在刷牙等日常活動時，測試腿部肌肉的簡易方法是下蹲至深蹲姿勢，並維持該姿勢兩分鐘。肯尼說，能夠維持這個姿勢，表示腿部肌肉有足夠的能量來完成這項動作。

她建議，如果覺得這個姿勢很難，可以分段練習，再逐步延長維持時間，並觀察自己能蹲得多低。

4. 彎腰以拳碰觸地面

測試項目：髖部、大腿後肌及背部的柔韌性

在此挑戰中，嘗試從站立姿勢向前彎腰，看看拳頭能否觸地。肯尼表示，應緩慢彎腰，並在舒適的極限處停止，切勿彈跳或強行拉伸。

研究顯示，具備觸地或至少接近地面的柔韌性，有助於在跌倒時保持平衡並穩定身體。肯尼指出，保持柔韌很重要，因為一旦跌倒，需能夠及時穩住身體；如果身體很僵硬、平躺著摔倒，就不妙了。

若具備一定的柔韌與靈活，便可能及時穩住身體，並糾正跌倒的姿勢，減緩所遭受的衝擊。肯尼說，所有要素都息息相關，力量、柔韌性與技巧在失足或跌倒時，都扮演著重要角色，關鍵在於能在瞬間、即時進行修正。

5. 單腳站立

測試項目：單側承重時的平衡感與控制力

站在穩固的支撐物旁，睜開雙眼並抬起一隻腳，記錄能安全維持該姿勢的時間，然後換另一側；如有需要，立即借助支撐物。

肯尼表示，維持姿勢的時間越長越好。她建議以每天單腳站立20至30秒、每日兩至三次作為良好的起點；之後，再逐步延長至45至60秒。她說，當進行較長時間練習時，甚至可嘗試讓另一隻腿上下移動，在保持平衡的同時進行輕柔的動作；證據顯示，練習平衡運動可以提高穩定性，有助預防跌倒。

2022年一項針對1702名51至75歲成年人進行的研究發現，若無法完成10秒的單腿站立，接下來七年的死亡風險恐增加84%。

肯尼指出，這與平衡能力有關，走路時，大部分時間都是先用一條腿，再換另條腿；若不小心踩到不平處，必須在瞬間重新找回平衡，以免跌倒。單腿平衡的關鍵在於強化每條腿的力量，這樣當遇到凹凸路面時，才有足夠的核心肌群與腿部力量來保持全身平衡。

6. 嘗試瑜珈「下犬式」

測試項目：靈活性、上肢負重與軀幹控制能力的綜合測試

肯尼表示，像瑜伽這樣的練習有助模擬某些跌倒時的動作，從而建立肌肉記憶，身體會自動知道該如何調整姿勢並重新找回平衡。她建議，初學者可從下犬式開始，這個熟悉的瑜伽姿勢，讓身體呈倒V字形，雙手雙腳著地，臀部抬起，膝蓋可以保持彎曲，腳跟也不必觸地。

肯尼說，剛開始最好能維持15至30秒，而經驗豐富者則可維持60至120秒，定期練習者則可維持半分鐘至一分鐘。她表示，關於下犬式最有趣的發現是，它不僅是一種伸展，還能激活參與穩定脊椎與骨盆的肌肉。

邁阿密大學的一項研究試驗以30名瑜伽練習者為對象，在他們進行11種不同姿勢時，測量其肌肉中的電活動。研究發現，下犬式能顯著激活腹外斜肌，這組肌肉有助軀幹穩定與脊椎控制。研究人員表示，此動作甚至有助於緩解下背痛，並改善整體體能水平的下降。

深蹲停留兩分鐘，觀察腿部肌力。(圖/123RF)