很多人拖完地板後地板還是很髒，或過沒多久就髒了，專家說這是因為用錯方法。拖地示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，地板拖完仍顯髒，常因清潔劑過量、拖把水太髒或未先除塵；只要先掃地、分區清理並徹底洗淨地面，就能避免白做工。

拖完地板後看到乾淨的地板讓人心情大好，但很多人拖完地地還是很髒，專家說這是因為用錯方法，可能是拖地前沒有掃地，或是用太多清潔劑等原因，都會讓地板拖完後仍黯淡無光，而不是看起來整潔乾淨。

The Spruce報導，清潔公司FreshSpace Cleaning清潔品管組長威爾森（Rhonda Wilson）說，拖完後地板仍髒的原因有很多，其中一個原因是拖完之後沒有徹底清洗地板。

威爾森說，清潔殘留物會黏黏的，而且會像磁鐵一樣吸附灰塵、腳印和毛髮，隔天地板就會看起來像根本沒有打掃過一樣。

清潔劑品牌Fabuloso清潔專家皮科薩（Rosa Picosa）說，另一個地板拖完還是很髒的原因是打掃者只是在清潔過程中用拖把把髒汙推來推去，這種情況通常發生在拖把水髒了但打掃者繼續拖地，或是用過多清潔劑，以為這樣會更有效，結果就是地板上形成一層黏黏的、像糖漿的薄膜。

專家分享拖地板的正確方法和秘訣。首先是拖地前先掃地或用吸塵器清理，這是有效拖地的關鍵一步，皮科薩說皮屑和寵物毛髮不會因為濕拖把而消失，只是被拖得更遠而已。

第二是別用太多清潔劑，皮柯薩說她通常會用八分之一杯的強效清潔劑。第三是必要時就要換水，拖地時要留意水的乾淨程度，如果看起來很混濁就要換水。

第四是分區域拖地。皮科薩說這讓她能集中精神，也能在汙垢乾之前清理乾淨。最後是讓地板自然風乾，可以開窗戶或開電扇來加快這個過程。

專家也分享了拖地小秘訣。威爾森建議以「8」字型拖地，這是她屢試不爽的方法，她發現比直線拖地更有效，因為清理面積更大、輕鬆觸及角落，手臂也比較不會痠。

切勿使用蒸氣拖把，除非是瓷磚地板，否則不要用蒸氣拖把，它們的高溫會損壞地板。此外也要經常拖地，可以每周至少先掃地或用吸塵器清理一次後再拖一遍。

專家也建議每幾個月更換一次拖把頭，磨損的拖把頭只會把汙垢推來推去；若無法更換拖把頭就買新拖把。