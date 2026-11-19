網友分享4種處理舊衣服的方法，不只能省錢，有時還能小賺一筆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@khezez | خزاز ）

AI摘要 文章摘要整理： 一名網友分享換季舊衣別急著送人的4種處理方式，包括改造、回收、轉售與減少購買，認為斷捨離重點在於找到最適合的去處。

每逢換季，不少民眾都會趁機整理衣櫃，將不再穿的衣服清出來，而許多人第一個念頭就是送給親友，認為既能騰出空間，也不會浪費。不過，近日一名小紅書 網友發文表示，隨著生活條件改善，現在未必人人都願意接受二手衣物，因此逐漸改變過去送人的習慣，並分享4種處理舊衣服的方法，引發網友討論，也有人提出不同看法，認為只要對方有需要，送衣服並無不妥。

一名網友「飛螞蟻回收（聽勸版）」日前在小紅書以「換季清理舊衣服，千萬別送人，教你4個方法」為題發文，指出過去整理衣櫃時，經常將穿不下或不再穿的衣服送給別人，但現在認為，每個人對衣服款式、穿著習慣都有不同喜好，加上新衣價格相對親民，未必需要接受他人的舊衣，因此逐漸減少送衣服的行為，改以其他方式處理。

「飛螞蟻回收」分享4種舊衣處理方式，首先，若衣服材質仍然不錯，可以改造成抹布、小墊子或收納袋，延續使用價值；其次，對於不再穿著、也不打算保留的衣物，可以整理後交由可靠的舊衣回收管道，透過秤重回收換取少許金錢，既能清出衣櫃空間，也能獲得一些回報。

至於當初購買價格較高、保存狀況良好的衣服，「飛螞蟻回收」則建議放上二手交易平台，以較低價格轉售給有需要的人。最後，也是最重要的一點，就是從源頭減少購買新衣，購物前先思考是否真的會經常穿著，避免因一時衝動購買，最後又讓衣服堆積在衣櫃中。「飛螞蟻回收」強調，斷捨離並非盲目丟棄物品，而是找到適合自己的處理方式，兼顧實用與避免浪費。

貼文曝光後，有網友認同送衣服前應先考慮對方需求，表示「送人還得看對方需不需要，我更願意先挑出能轉賣的，剩下再集中處理」。也有人分享回收經驗，透露曾將30公斤舊衣交給回收業者，最後換得幾個銅板。

不過，也有網友持不同意見，表示「我童年也是穿別人送的衣服，為何不能送人？」另有人分享，自己曾將十幾件舊衣捐給山區，對於衣物能繼續發揮用途感到開心。對此，「飛螞蟻回收」回應，現在經濟條件改善，衣服也相對便宜，有些人可能介意穿二手衣，因此才逐漸不再主動送人，但若確實有人需要，仍然可以贈送。