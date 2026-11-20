黑黴（black mold）是屋主們的噩夢，不僅極難清除，會造成昂貴財產損失，還是多種健康問題的罪魁禍首，會引發過敏和呼吸系統疾病，引發的症狀甚至可能讓人在心理層面也生病。Image by Jean-Pierre Pellissier from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 黑黴常見於潮濕環境，可能造成過敏與呼吸道不適；部分人也會出現疲勞、焦慮等症狀，但目前缺乏人體證據證明室內黴菌會直接傷害神經。

黑黴（black mold）是屋主們的噩夢，不僅極難清除，會造成昂貴財產損失，還是多種健康問題的罪魁禍首，會引發過敏和呼吸系統疾病，引發的症狀甚至可能讓人在心理層面也生病。

紐約郵報（New York Post）報導，黑黴有很多種，但人們說的通常是「紙葡萄穗黴孢菌」（Stachybotrys chartarum），這種綠黑色真菌存在環境中，可透過敞開的門窗、通風系統或附著在寵物 和衣鞋上進入家中。

一旦進入室內，若條件得宜，黴菌就會迅速蔓延，它在溫暖潮濕的環境中生長旺盛，這就是為什麼它經常出現在房屋受潮區域，例如地下室、浴室、洗衣房和漏水的窗戶周邊。

克利夫蘭診所指出，黑黴可能會引起健康問題，就和其他真菌一樣，黑黴也會引發過敏和呼吸系統疾病。

疾病管制與預防中心（CDC ）指出，對有些人來說，接觸到黑黴不會有問題，但其他人可能就會出現癢、眼睛泛紅、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽、喘鳴和皮疹。

患有氣喘、黴菌過敏或免疫系統較弱的人更容易出現併發症 ，包括某些情況下的真菌感染。接觸大量黴菌的人，例如處理發黴乾草的農民，也可能出現較嚴重的反應。

在潮濕、發黴建築物中居住或工作的人表示，他們出現疲勞、頭痛、焦慮、憂鬱和認知問題，包括腦霧和注意力不集中。一些動物研究發現，暴露於高劑量葡萄穗黴菌孢子的小鼠出現腦部發炎、記憶力問題和類似焦慮的行為。

然而，主要醫學機構指出，目前尚無對照人體研究證明，正常的室內黴菌濃度會產生足夠的黴菌毒素，穿過血腦屏障並造成神經損傷。也就是說，對於接觸黴菌的人所回報的心理症狀，還有其他可能的解釋，例如持續的過敏、鼻塞和氣喘發作會擾亂睡眠，使人感到疲憊、易怒和精神恍惚。

處理黴菌滋生的房屋、擔心其潛在的健康影響以及試圖找出不明症狀的根源，都可能會造成心理負擔，也可能加劇現有的心理健康問題或引發新的問題。神經科學研究所（Neuroscience Institute）指出，這種慢性壓力會導致焦慮和憂鬱症狀加劇，進而可能在易感個體中誘發精神病。

至於該如何治療。大多數情況下，只要清除黑黴、停止接觸，情況就會好轉，梅奧診所（Mayo Clinic）指出，對那些對黴菌過敏的患者，抗組織胺、鼻噴劑、減充血劑（decongestant）和眼藥水可以緩解症狀，也被稱為免疫療法的過敏針可以幫助一些人逐漸對特定的黴菌過敏原產生耐受性。