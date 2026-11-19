痛風是種發炎性關節炎，當體內分解化學化合物「嘌呤」（purines）所產生的尿酸在血液中過度累積時，便會引發此病；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 痛風是尿酸過高造成的發炎性關節炎，病例近年激增；透過控制飲食、補充水分與規律運動，可降低發作與復發機率。

痛風（gout）曾因長期困擾富人、權貴及飲食無度者，而被稱為「帝王病」（disease of kings）。紐約郵報報導，自1990年以來，全球病例數激增超過20%，無數人加入了亨利八世、牛頓與富蘭克林的行列，飽受這種曾被稱為「關節之惡」（joint-evil）疾病所帶來的劇烈發作之苦。

痛風是種發炎性關節炎，當體內分解化學化合物「嘌呤」（purines）所產生的尿酸在血液中過度累積時，便會引發此病。腎臟通常會過濾尿酸，並透過尿液將其排出體外，但當尿酸水平過高時，多餘的尿酸會在關節內結晶成尖針般的碎片，引發突如其來且劇烈的疼痛。

嘌呤雖是人體自然產生的物質，但幾乎存在於日常食用的所有食物與飲品中；某些食品的嘌呤含量特別高，如紅肉、某些海鮮、酒精及含糖飲料。

數世紀前，只有富人才負擔得起這些奢華食物，「帝王病」或「富貴病」之名因此而來。但如今，無需御用廚師，任何人都能盡情享用可能誘發痛風的飲食；現代飲食習慣，加上肥胖率及其他慢性健康問題的增加，使這種曾僅限於特定階層的疾病，變成更普遍的問題。

克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）指出，目前全美有超過1200萬名痛風患者，痛風最常影響大腳趾，但也可能侵襲膝蓋、腳踝、手部、手腕及肘部；症狀通常時好時壞，但發作時會引起劇痛與觸痛，甚至連床單的重量都令人難以忍受。

英國基爾大學（Keele University）風濕病學家羅迪（Edward Roddy）說，痛風的發作往往在一夕之間，患者上床時毫無痛感，醒來後卻連腳都無法著地，有時患者甚至以為自己骨折了。

其他症狀包括皮膚變色、關節僵硬、腫脹，以及患處周圍發熱，彷彿關節正在燃燒。這種痛苦往往持續一至兩周後才會緩解，許多患者在發作間歇期完全沒有任何症狀。痛風也被證實會增加罹患腎結石、心臟病等其他健康問題的風險。

雖然痛風可能發生在任何人身上，但男性發病率約為女性的三倍，而女性通常在更年期後才發病。基因與家族病史似乎也扮演了一定角色。

痛風向來被視為老年人的疾病，但近年越來越多年輕人被診斷出此病。家庭護理師惠特洛（Malinda Whitlow）指出，高血壓、肥胖、慢性腎臟病及其他代謝性疾病，這些病症的診斷年齡正變得越來越年輕。

若未經治療，痛風可能導致永久性關節損傷、嚴重關節炎，以及受影響關節的形狀改變；部分患者還會出現痛風石（tophi），即皮下及關節周圍形成的尿酸結晶硬塊。

痛風的治療包括用布洛芬（ibuprofen）和萘普生（naproxen）等非處方藥以緩解疼痛和發炎，醫師也可能開立長期用藥，以降低尿酸水平並預防再度發作。

生活方式的調整同樣有助益，包括採用低嘌呤飲食、多喝水以及規律運動。風濕病學家賈西亞（Jose Pablo Garcia）表示，運動有助於減重，從而降低痛風及痛風發作的風險，若能糾正這些風險因素，可能縮短痛風病程，甚至永遠不會復發。