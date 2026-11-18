秋季氣溫開始下降，季節性過敏開始發作，主要症狀包括鼻塞、流鼻水、咳嗽和鼻涕倒流等，過敏令人困擾，不過只要透過避免過敏原、提前治療和減少戶外活動等5方法，就能預防和控制秋季過敏。示意圖。Image by Corina from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 秋季過敏多由豚草花粉與黴菌孢子引發，專家建議透過避開過敏原、提前用藥、減少戶外活動、優先使用鼻噴劑與固定單一藥物來控制症狀。

秋季氣溫開始下降，季節性過敏開始發作，主要症狀包括鼻塞、流鼻水、咳嗽和鼻涕倒流等，過敏令人困擾，不過只要透過避免過敏原、提前治療和減少戶外活動等5方法，就能預防和控制秋季過敏。

紐約郵報（New York Post）報導，秋季過敏常見的過敏原是豚草花粉（ragweed pollen），是一種外觀像蕨類的植物，在東岸很常見。

克利夫蘭診所指出，若氣溫高於正常值，可能會同時面對豚草花粉和草花粉，這會加重過敏。

腐爛濕葉中的黴菌孢子是另一個常見的秋季過敏原，會隨人類踩踏飄入空氣，並進入呼吸道。

秋季過敏的許多主要症狀和春季過敏相同，包括鼻塞、流鼻水、眼睛癢、喉嚨癢、咳嗽和鼻涕倒流。想預防或避開這些惱人的症狀，可以嘗試以下5個方法。

第一是了解及避免過敏原。可進行過敏測試找出確切過敏原，並據此清除院子裡的落葉、用吸塵器和空氣清淨機減少灰塵和寵物 毛髮，回家後最好洗澡換衣服以去除花粉。

第二是提前治療。與其等到出現症狀才開始治療，不如在花粉季來臨前就開始，並在花粉季結束後繼續使用幾周。這代表提前一個月，也就是在8月就開始服用非處方過敏藥或使用鼻噴劑，並持續使用至11月。

第三是減少戶外活動。建議每天查看花粉指數，並在指數高的日子待在室內，有助於減輕症狀；國家過敏局（National Allergy Bureau）有線上追蹤器，若必須出門可戴上N95口罩。

第四是優先使用鼻噴劑。過敏的首要建議就是使用鼻噴劑，特別是例如氟替卡松（Fluticasone）的類固醇鼻噴劑和例如氮䓬斯汀（azelastine）的鼻用抗組織胺噴霧的組合。

鼻噴劑可以減輕炎症，並減少流入咽喉後部的黏液量。

最後是堅持只用一種藥物。口服抗組織胺藥如暢寧（Zyrtec）、艾來錠（Allegra）和納寧錠（Claritin）都是常見的抗過敏藥物，它們能減少或阻斷人體在過敏反應期間所產生的一種化學物質的作用。

專家說，不需頻繁更換藥物就能獲得最佳療效。紐約長老會醫院鼻科與前顱底手術科醫師古迪斯（David A. Gudis）說，更重要的是要堅持使用自己選擇的抗組織胺藥物。