衣物沾到污漬示意圖。(取自pexels)

AI摘要 文章摘要整理： 去除衣物污漬時，冷水多半最安全，蛋白質污漬要避免熱水；油性污漬則較適合溫熱水，並應先預處理且確認完全去除後再烘乾。

衣服不慎沾上咖啡、食物或油漬，第一時間該用冷水還是熱水處理？生活網站Southern Living指出，冷水通常是去除污漬最安全的選擇，尤其牛奶 、雞蛋及血液等含蛋白質的污漬，若使用熱水，可能因蛋白質受熱凝固而更難清除；但沙拉醬、披薩油脂等油性污漬，則適合用溫水或熱水處理。

清潔專家瑪萊維雷特（Mary Marlowe Leverette）建議，衣物沾污後應盡快處理，先用湯匙、鈍刀或信用卡邊緣刮除固體及半液態污物，切勿用力搓揉，以免污漬深入纖維。

接著可用沾有冷水的白色紙巾輕拍污漬，或將衣物污漬處的背面放在冷水龍頭下沖洗，藉由水流將污物從纖維中帶走。

若確定是沙拉醬或披薩油脂等油性污漬，溫水或熱水通常更有助清潔。不過，處理前仍須查看衣物洗滌標籤，部分布料可能因熱水而褪色或縮水，若不確定材質是否耐熱，建議使用溫水。

正式洗滌前，應先使用含酵素的去漬劑或強效洗衣精預處理，搭配軟毛刷或手指輕輕塗抹，靜置10至15分鐘，讓清潔成分分解污漬，再依照衣物標籤建議的水溫洗滌。

洗完後也不能急著烘乾，應先檢查污漬是否完全消失。若仍有痕跡，須再次處理並重新清洗，切勿直接放進烘衣機，因為高溫可能讓污漬更難去除，甚至永久附著。若暫時無法再次清洗，可先處理污漬並自然晾乾，之後盡快重新洗滌。

文章也提醒，油性污漬可使用含有去油成分的洗碗精預處理；嚴重髒污的衣物最好分開洗，避免污染其他衣物。此外，洗衣精並非加越多越好，過量可能留下殘留物，反而吸附髒污。