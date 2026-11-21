清潔馬桶看似簡單，但要確認是否弄錯了順序，例如先從馬桶邊緣開始，然後才清潔沖水按鈕。圖：pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，清潔馬桶要按正確順序、維持定期頻率，並分開使用抹布與清潔劑，才能減少病菌傳播並提升清潔效果。

德意志新聞社（DPA）報導，清潔馬桶看似簡單，但要確認是否弄錯了順序，例如先從馬桶邊緣開始，然後才清潔沖水按鈕。以下是一般人在清潔馬桶時最容易犯的4個錯誤：

1. 先清潔最髒的部位

清潔馬桶時，原則是從較乾淨處開始清潔至髒污處，並由上而下進行。巴伐利亞消費者保護協會（VB）指出，依此順序清潔，不僅能減少病菌的傳播，還能更有效地發揮清潔產品的功效。

首先清潔馬桶外部，從沖水按鈕和馬桶蓋外側開始。馬桶底座及周圍地板則留到最後處理。接著轉向內部清潔，先用馬桶刷沿著馬桶圈內側刷洗。進水處與排水口則留到最後處理。

2. 清潔徹底但頻率過低

清潔馬桶的頻率部分取決於時間、使用人數以及個人的衛生標準，但專家指出，定期進行快速清潔，比偶爾進行深度清潔更衛生且更有效率。

該協會建議，每周應清潔馬桶內部兩至三次，馬桶座圈和沖水按鈕則應每天清潔。每周進行一次徹底清潔。

3. 用同一塊抹布清潔洗臉台與馬桶

若不想將細菌從一處帶到另一處，需對家中不同區域使用不同的抹布。為了避免混淆，採用明確的顏色識別會很有幫助，特別是當不同的人共用同一套清潔用具時。

效法專業清潔人員的做法，他們通常會用紅色抹布清潔馬桶、黃色抹布清潔洗臉台、藍色抹布清潔其他表面，而廚房清潔用具則使用綠色抹布。

至於馬桶刷，應定期在流動的水下沖洗乾淨，然後夾在馬桶墊與馬桶座之間晾乾，而非在仍濕潤時放回原處，以防止細菌滋生。

4. 混合使用清潔劑

在清潔馬桶時，清潔劑的原則是「少即是多」。VB表示，能去除水垢的浴室清潔劑與馬桶清潔凝膠這兩種就足夠了。最重要的是，切勿混合不同的清潔劑，否則可能會產生有毒氣體；消費者保護團體指出，氯與酸或是氯與醋基清潔劑的混合特別危險。

避免在天然石材上使用醋基清潔劑或檸檬酸。North Rhine-Westphalia消費者諮詢中心指出，這些物質會損壞大理石，因此對於由大理石或花崗岩製成的物品或區域，只能使用中性清潔劑。

此外，在水箱中放置濃縮的清潔與除臭產品，希望讓馬桶在每次沖水時都保持清新潔淨。但VB指出，它們無法取代正確的清潔程序，通常也不需要使用消毒劑。