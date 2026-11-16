對抗流感 除了維生素C還可補充這2種營養素

咳嗽和感冒的季節已正式到來，專家說今年冬季病毒較早開始肆虐，9月的流感病例異常地多，因此預防感冒的方法特別受到重視。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，維生素C未必能有效預防感冒，鋅與維生素D或有助於免疫，但都不能保證防病，健康飲食、睡眠與衛生習慣仍最重要。

咳嗽和感冒的季節已正式到來，專家說今年冬季病毒較早開始肆虐，9月的流感 病例異常地多，因此預防感冒的方法特別受到重視。網路上很多人宣稱多補充維生素C可對抗病毒，但不只是維生素C，補充鋅和維生素D也能增強免疫力 。

每日郵報（Daily Mail）報導，很多人認為維生素C可增強免疫力，歐洲食品安全局（The European Food Safety Authority, EFSA）表示，它確實對抵抗感染來說很重要。

大量研究發現，大多數人無法靠服用維生素C來預防感冒，但進行高強度體能訓練的人可能特別容易感染呼吸道疾病，因此他們從補充維生素中獲益最大，但對其他人來說，補充維生素C起的保護作用微乎其微。

除了維生素C，近年來鋅也因為它增強免疫力的功效而受關注，這個營養素存在於海鮮、紅肉、家禽肉和乳製品中。2016年一項研究指出，一種特殊的速溶鋅含片（fast-dissolving zinc lozenge）能縮短感冒時程三天，研究出版後鋅的受歡迎程度迅速飆升。

但俄勒岡州立大學生物化學和生物物理學教授貢巴特（Adrian Gombart）認為這這個正面的研究結果不能這麼快下定論，一份2024年的文獻綜述回顧了34個研究，發現鋅可能縮短感冒病程的平均時間是兩天，但因為各試驗的結果差異很大，因此該證據被評為「低確定性」。

貢巴特說，鋅是否能減輕整體症狀的嚴重程度尚不明確，且定期服用鋅來預防感冒幾乎沒有益處。

貢巴特說，試驗中用的鋅劑量通常遠高於可耐受的最高攝取量，不應長期服用。英國國民保健署說，一天服用超過25毫克的鋅補充劑可能會導致貧血或骨質疏鬆等問題。

保柏醫療診所（Bupa Health Clinics）全科醫師塔卡爾（Dinta Thakkar）說，若想增強免疫系統，維生素D值得考慮，她說雖然服用維生素D不能保證能預防感冒，但維持健康的維生素D水平有助於增強免疫系統功能，成年人應考慮每年10月到隔年3月每天補充10微克的維生素D。

事實上，沒有任何保健食品能預防感冒，塔卡爾說，健康的飲食、充足的睡眠、經常運動及保持良好個人衛生習慣也能降低感冒風險，這些都不容忽視。