退休後少了工作與通勤束縛，居家時間隨之增加，過去囤積的物品及勉強維持的人際關係，也可能成為新的負擔，一名50歲以上網友分享退休後的斷捨離心得。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production ）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇分享主張退休後透過斷捨離清理物品與執念，從鞋子、舊衣到無效社交與取悅他人的習慣，讓生活回歸簡單、自在。

退休 後少了工作與通勤束縛，居家時間隨之增加，過去囤積的物品及勉強維持的人際關係，也可能成為新的負擔。一名網友「梨紫慢生活」近日在小紅書分享退休後的斷捨離心得，認為人生理想狀態並非擁有更多，而是減少不必要的負擔，並列出6項適合重新整理的物品與執念。

第一類是不合腳的鞋子。「梨紫慢生活」日前整理出兩雙容易磨腳、尺寸不合的鞋，沒有直接丟棄，而是放在住家樓下並標註「可自由取走」，很快便被有需要的人帶走。她認為，不適合自己的東西不必勉強留下，透過轉贈或二手方式處理，也能延續物品價值。

第二類是長期未穿的舊衣服。許多人把尺寸不合的衣物留在衣櫃，期待日後恢復過去身形，但往往多年都沒有再次穿上。「梨紫慢生活」近期清掉幾件穿不下的褲子，發現衣櫃變得寬敞，拿取衣物也更加方便。她建議，可將三年以上未穿、尺寸不合或已不符合生活需求的衣物整理出來，狀況良好的則可轉送親友或捐贈。

第三類是積灰塵的擺飾。過去為了裝飾居家空間而購買的飾品，時間久了可能只剩占用空間及增加清潔工作。減少過度堆疊，不代表家裡必須空無一物，而是留下真正喜歡、具有紀念意義或能經常使用的物件，讓空間更清爽。

第四類是消耗身心的無效社交。「梨紫慢生活」表示，年輕時總希望面面俱到，努力維持每一段關係，退休後才明白，不必勉強參與讓自己不舒服的應酬。把時間留給相處自在、願意互相關心的人，不僅能降低內耗，也能讓有限的社交精力用在真正重要的關係上。

第五類是囤積多年的生活雜物，包括損壞的小家電、過期用品、不再翻閱的宣傳單，以及大量沒有用途的贈品。這些物品單獨看來不占空間，長期累積後卻容易使居住環境雜亂。她建議依照可使用、可轉贈、可回收及應丟棄等類別逐步整理，避免一次清理過多而產生壓力。

第六類則是習慣取悅別人的執念。「梨紫慢生活」認為，許多人前半生總在遷就他人、顧及所有人的感受，退休後應逐漸放下「必須被每個人喜歡」的期待。尊重別人不代表需要委屈自己，學會拒絕不合理要求，也是照顧身心的一部分。

相關分享獲得不少網友認同，有人準備清理存放10年的舊衣，也有人表示適度斷捨離確實能減少內耗。不過，對於全新卻不再喜歡的衣物，多數人認為直接丟棄過於可惜，可優先轉送、捐贈或出售。「梨紫慢生活」強調，斷捨離並非追求把東西全部丟光，而是重新判斷物品、關係與生活習慣是否仍符合當下需求。當家中少了雜物、心裡放下執念，退休生活也能回歸簡單、乾淨與自在。