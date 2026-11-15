公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

網友的公婆近日相繼離世，她分享清理遺物的心情。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Huỳnh Như Mavi ）

AI摘要 文章摘要整理： 中國網友分享公婆相繼離世後，家人花兩天清空滿屋遺物，從整理與丟棄中反思囤積習慣、遺物價值及斷捨離的意義。

親人離世後，除了面對悲傷，如何處理留下的大量物品，也成為不少家庭必須面對的難題。一名中國網友「大鵝」近日在小紅書 分享，公婆在一年內相繼離世，享壽分別為88歲與86歲。家人整理兩位老人生活十多年的住所時，花了整整兩天才清空大部分物品，也讓她開始重新思考囤積、珍惜與斷捨離的意義。

「大鵝」表示，十多年前小姑花費重金裝修一間近200平方公尺的房子，將父母接到鄭州養老。屋內裝有中央空調，並備妥實木家具及高階家電，兩位老人自入住後便一直生活至離世。由於子女多，平時購買及送來的東西也不少，屋內堆滿衣物、棉被、鍋碗瓢盆與各種生活用品，光是食品就塞滿兩台冰箱及一座冰櫃。

公婆離世後，小姑負責安排整理。除了當年購置的家具、家電，以及具有紀念價值的相簿、首飾外，其餘物品決定全部處理。起初，家人還會將部分物品分類後賣給資源回收業者，但因房子準備重新整理出租，時間相當緊迫，最後索性讓社區內的回收人員免費搬走。

由於家人擔心衣物或箱櫃中藏有重要證件、金錢及紀念品，因此仍得逐件翻看，清理速度相當緩慢。回收人員連續搬運兩天，才將累積多年的物品清完。「大鵝」感慨，那些被帶走的東西，都是公婆生前精心收藏、捨不得送人的物品，如今卻在短時間內失去原有用途。

物品清空後，裝修公司重新粉刷牆面、維修損壞處、清洗窗簾並徹底打掃。房子恢復成十多年前剛裝修完成的模樣，讓她產生一種「他們好像從未在這裡住過」的失落感。經過這次整理，她開始有意識地減少不必要的物品，也提醒自己買來的衣服和用品應該及時使用，不要總把新的留到以後。

文章引起大量網友共鳴。有人表示，曾在整理長輩遺物時，看見許多從未穿過的新衣、新鞋，才意識到生前捨不得使用，最後反而成了最大的浪費。也有人認為，購物前應先思考是否真正需要，買下後便應充分使用，並定期清理閒置物品，降低日後家人的整理負擔。

不過，也有網友對大量丟棄遺物感到不捨，認為可以留下衣物、照片或日常用品作為念想，具有學術、藝術或歷史價值的手稿與書籍，則可捐給學校、圖書館或相關機構。另有留言指出，每個人對物品的感情不同，有人需要保留遺物延續思念，也有人選擇清空空間，避免睹物傷情，並不存在唯一正確的處理方式。