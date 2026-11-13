鄰居落葉、朋友雞糞全收下 華人曝「懶人法」庭院堆肥

秋冬落葉量大，許多人忙著裝袋丟棄，對種菜族而言卻可能是免費的土壤材料。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anastasia Lashkevich ）

AI摘要 文章摘要整理： 一名在美華人分享以鄰居落葉和朋友雞糞製作堆肥的懶人法，強調可省力但需1年以上，並提醒糞肥與落葉處理都要注意腐熟與堆放方式。

秋冬落葉量大，許多人忙著裝袋丟棄，對種菜族而言卻可能是免費的土壤材料。一名住在美國的網友「笑眯眯的笑眯眯」近日在小紅書分享「腐葉土懶人法」，將鄰居收集的落葉與朋友提供的雞糞混合堆放，不特別頻繁翻動，等待自然分解。她表示，這種方式雖然省事，但速度相當慢，至少需要一年，才會在堆肥底部看見黑色腐植質。

「笑眯眯的笑眯眯」家中設有簡易圍欄，將大量落葉集中放置，部分葉片已經過鄰居的割草機打碎，再與雞糞混合。她原本還有一座購買菜床時附贈的蚯蚓堆肥桶，近期也拿出來試用，但實際使用後認為容器體積過大、占用空間，春季還得將內容物取出，因此最後只把它當作一般堆肥桶使用。

有網友詢問，若只放樹葉、不加入雞糞或廚餘，是否也能製作堆肥。「笑眯眯的笑眯眯」回應，純落葉同樣會逐漸分解，也能改善土壤，只是所需時間更久。若直接任由厚厚的落葉覆蓋草坪，底下草皮可能因缺乏陽光與空氣而受影響，因此較適合先集中成堆，或移到不需要保留草皮的角落處理。

留言區也分享多種簡化方法。有人把落葉裝進普通垃圾袋，上方覆蓋一層土、澆水後放置，隔年再打開時，葉片已大致轉為深色腐植質；也有人直接挖坑，把落葉埋入土中，經過一個冬季後便明顯分解。另有網友建議，以較粗的樹枝墊底，再按照落葉、土壤及少量果皮的順序堆疊，保持適度濕潤並覆蓋，能減少落葉四處飄散。

葉片是否切碎，也會影響分解速度。有種植經驗的網友指出，可以先用割草機或修剪工具將落葉打碎，增加接觸面積，再覆上一層薄土；氣候溫暖時分解速度通常較快，寒冷地區則可能需要半年至一年以上。「笑眯眯的笑眯眯」也說，鄰居送來的葉片多數已被割草機切過，因此較容易堆放。

不過，使用雞糞等動物糞肥時，仍應等待充分腐熟後再投入菜園，避免直接接觸作物根部或可食部位。不同樹種的葉片、當地氣候、濕度及堆放方式，也會使完成時間有所差異，不能只以顏色判斷是否適合使用。