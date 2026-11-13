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改變入睡時間 研究：影響減重與代謝健康

編譯周靜芝/即時報導
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根據最新研究，對患有糖尿病前期的成年人，較早入睡與更明顯的體重減輕有關。圖／12...
根據最新研究，對患有糖尿病前期的成年人，較早入睡與更明顯的體重減輕有關。圖／123RF

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究指出，糖尿病前期成人若能提早入睡，可能更有助體重下降與代謝健康，但此次試驗未證實血糖改善，且效果仍需更多研究確認。

根據最新研究，對患有糖尿病前期的成年人，較早入睡與更明顯的體重減輕有關。紐約郵報報導，紐約大學羅里·邁耶斯護理學院（Rory Meyers College of Nursing）主導的一項隨機試驗數據顯示，參與者每提早一小時入睡，八周內體重約可減輕1.3磅；不過，這項發現並不能證明將就寢時間提前會導致體重減輕。

該研究主要作者馬隆（Susan Kohl Malone）指出，入睡的時間、不僅是睡眠時長似乎是影響減重與代謝健康的一個重要且常被忽視的因素。這項發表於「護理研究」（Nursing Research）期刊的研究，評估了196名經診斷為糖尿病前期且每晚睡眠時間通常少於6.5小時的成年人。

其中一半受試者參加了一項為期八周、針對飲食、運動和壓力管理的生活方式教育課程。另一半受試者則在接受相同訓練的同時，還獲得行為指導，讓他們分階段逐步提早入睡。

研究人員透過感測器、睡眠日誌和手腕式監測器，追蹤參與者的血糖、睡眠及活動狀況。兩組受試者的血糖值均未出現顯著改善。雖然兩組受試者體重都有所減輕，但接受睡眠指導的一組，減重幅度並未明顯高於另一組僅接受生活方式教育者。

馬隆表示，雖然他們預期，對於睡眠時間較短的糖尿病前期成人而言，延長睡眠時間應能改善血糖水平並促進減重，但在該研究中卻並非如此。

接受睡眠指導的參與者確實報告了更好的睡眠品質和較少的日間嗜睡感，且他們逐漸開始提早入睡。

在針對兩組進行的獨立分析中，將就寢時間提前的參與者體重減輕幅度更大。研究人員指出，人體的生理時鐘或許有助於解釋這些發現。

熬夜會增加接觸人造光的機會，可能啟動人體的壓力反應，並影響調節飢餓感的荷爾蒙。熬夜的時間也恰好與人體胰島素敏感度最低的時段重合。馬隆指出，相較之下，提早入睡有助於限制深夜進食，並使進食時間更貼合身體的最佳代謝時段。

馬隆表示，接受睡眠指導的參與者平均入睡時間提早約12分鐘，但這並未帶來血糖水平的可測量改善。

這項研究獲得美國國家衛生研究院（NIH）轄下的國家護理研究學院資助，並與德拉瓦大學的研究人員合作進行。

精華 FAQ

  • 研究發現，對糖尿病前期的成年人而言，較早入睡與更明顯的體重減輕有關；每提早1小時就寢，8周內平均約可減少1.3磅，但這不代表提前睡覺必然造成減重。

  • 研究共納入196名糖尿病前期、且每晚睡眠通常少於6.5小時的成年人；一半接受飲食、運動與壓力管理教育，另一半則在相同訓練外，再加上分階段提早入睡的行為指導。

  • 研究人員認為，熬夜會增加接觸人造光與深夜進食機會，也可能影響壓力反應與飢餓荷爾蒙，且熬夜時段常落在胰島素敏感度較低的時候，提早睡可能更符合代謝節律。

紐約大學 減重 糖尿病

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